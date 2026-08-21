Лучшие Android-смартфоны в плане соотношения цена-качество: Samsung, Pixel и Asus (фото)

Смартфоны Asus ROG Phone 9 Pro, Samsung Galaxy S26 Ultra и Google Pixel 10a попали в обзор благодаря мощным чипам, приемлемым ценам и хорошему времени автономной работы.

На данный момент на вершине списка tomsguide.com находится Samsung Galaxy S26 Ultra. Google Pixel 10a остается базовым вариантом по соотношению цены и качества, а Asus ROG Phone 9 Pro с двухдневным временем автономной работы — лучший выбор для пользователей, которым важнее всего эффективность нового телефона, пишет СМИ.

Samsung Galaxy S26 Ultra: лучший смартфон в целом

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Характеристики:

Дисплей: 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED (3120x1440; 1-120 Гц)

Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy

Оперативная память: 12 ГБ/16 ГБ

Память: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Задняя камера: 200 МП основная, 50 МП сверхширокоугольная, 50 МП 5-кратный телеобъектив, 10 МП 3-кратный телеобъектив

Фронтальная камера: 12 МП

Время работы от батареи (ч:мин): 16:10

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Новая функция "Дисплей конфиденциальности" делает смартфон лучшим выбором для пользователей, заботящихся о безопасности. Хотя эта технология приводит к несколько меньшей пиковой яркости и более узким углам обзора по сравнению с S25 Ultra, взамен владельцы получают уровень функциональности и конфиденциальности, который в настоящее время не предлагает ни один другой конкурент.

Что касается фотосъемки, S26 Ultra продолжает доминировать благодаря своей универсальности и улучшенной производительности при слабом освещении. Кроме того, новая функция "Блокировка горизонта" для видео является настоящим прорывом для мобильных создателей контента, гарантируя, что отснятый материал останется идеально ровным и стабильным независимо от того, насколько сильно наклонен или трясется телефон.

Несмотря на свои превосходные характеристики, S26 Ultra не лишен недостатков, наиболее заметным из которых является большой выступ камеры. Кроме того, опытных пользователей может разочаровать отсутствие встроенных разъемов Qi2 для аксессуаров и решение отказаться от использования кремниево-углеродных батарей нового поколения, которые есть у некоторых конкурентов. Однако, благодаря впечатляющему времени автономной работы (более 16 ч) и улучшенной программной экосистеме, эти недостатки являются незначительными. Для тех, кто готов заплатить 1299 долларов, Galaxy S26 Ultra, несомненно, является самым функциональным, инновационным и мощным Android-смартфоном, который можно купить сегодня.

Google Pixel 10a: лучший телефон до 500 долларов

Смартфон Google Pixel 10a Фото: Android Authority

Характеристики:

Дисплей: 6,3-дюймовый Actua pOLED (2424 x 1080)

Процессор: Tensor G4

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ

Задние камеры: 48 МП основная, 13 МП сверхширокоугольная

Фронтальная камера: 13 МП

Google Pixel 10a имеет 6,3-дюймовый сверхъяркий дисплей, доступную цену в 499 долларов и небольшой редизайн, который смещает выступ камеры внутрь телефона.

Google также добавила спутниковую связь SOS, которая дебютировала на Pixel 10, и делает Pixel 10a одним из самых дешевых (если не самым дешевым) устройств с этой функцией экстренной помощи. Это лишь доказывает, что дорогостоящий флагман не нужен, чтобы вызвать помощь в дикой местности.

Чипсет Tensor G4 буквально лишил модель многих функций искусственного интеллекта, которые делают обычный Pixel 10 таким привлекательным. Функции ИИ присутствуют, но нет многих важных, таких как Magic Cue. Аналогично, камеры, какими бы плоскими они ни были, не изменились по сравнению с прошлым годом.

Хотя возможности фотосъемки у Pixel 10a были превосходными, обновлений аппаратной части смартфон не получил — тут он идентичен предшественнику.

Asus ROG Phone 9 Pro: лучшее врем автономной работы

Смартфон Asus ROG Phone 9 Pro Фото: digitaltrends.com

Характеристики:

Дисплей: 6,78-дюймовый FHD AMOLED (2400 x 1080)

Процессор: Snapdragon 8 Elite

Оперативная память: 16 ГБ, 24 ГБ

Память: 512 ГБ, 1 ТБ

Задняя камера: 50 МП основная, 13 МП сверхширокоугольная, 32 МП 3-кратный телеобъектив

Фронтальная камера: 32 МП

Время работы от батареи (часы:минуты): 20:34

Если нужен телефон, который будет работать как можно дольше между зарядками, стоит обратить внимание на Asus ROG Phone 9 Pro. В тесте батареи он показал 20 ч и 34 мин., что делает его одним из лучших Android-смартфонов по времени автономной работы, заявляют эксперты. Это также огромный скачок по сравнению с 16 ч и 10 мин. работы Samsung Galaxy S26 Ultra.

Phone 9 Pro разработан для игр, поэтому у него есть специфическая эстетика, так что, вероятно, он подойдет не всем. У него емкий аккумулятор, но это также делает его тяжелее, чем другие телефоны. Phone 9 Pro оснащен одним из лучших чипов (Snapdragon 8 Elite), но при этом стоит столько же, сколько флагманские телефоны Ultra/Pro 2026 года, хотя он был выпущен в конце 2024 года.

Обычно это не было бы проблемой, но Asus обязалась предоставлять обновления ПО только в течение 2 лет, а это значит, что поддержка скоро закончится. Звучит как негативно, но это не так. Это подходящий телефон для игр и ресурсоемких задач, уверяют тестировщики.

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