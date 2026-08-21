Найкращі смартфони на Android за співвідношенням ціна-якість: Samsung, Pixel й Asus (фото)

Смартфони Asus ROG Phone 9 Pro, Samsung Galaxy S26 Ultra та Google Pixel 10a потрапили до огляду завдяки потужним процесорам, прийнятним цінам та тривалому часу автономної роботи.

Наразі на вершині рейтингу tomsguide.com перебуває Samsung Galaxy S26 Ultra. Google Pixel 10a залишається базовим варіантом за співвідношенням ціни та якості, а Asus ROG Phone 9 Pro з дводенним часом автономної роботи — найкращий вибір для користувачів, для яких найважливішою є ефективність нового телефону, пише ЗМІ.

Samsung Galaxy S26 Ultra: найкращий смартфон загалом

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Характеристики:

Дисплей: 6,9-дюймовий Dynamic AMOLED (3120×1440; 1–120 Гц)

Процесор: Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy

Оперативна пам'ять: 12 ГБ/16 ГБ

Пам'ять: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Задня камера: 200 МП основна, 50 МП надширококутна, 50 МП 5-кратний телеоб'єктив, 10 МП 3-кратний телеоб'єктив

Фронтальна камера: 12 МП

Час автономної роботи (год:хв): 16:10

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Нова функція "Дисплей конфіденційності" робить смартфон найкращим вибором для користувачів, які дбають про безпеку. Хоча ця технологія призводить до дещо меншої пікової яскравості та вужчих кутів огляду порівняно з S25 Ultra, натомість власники отримують рівень функціональності та конфіденційності, якого наразі не пропонує жоден інший конкурент.

Що стосується фотозйомки, S26 Ultra продовжує домінувати завдяки своїй універсальності та покращеній продуктивності в умовах слабкого освітлення. Крім того, нова функція "Фіксація горизонту" для відео є справжнім проривом для мобільних творців контенту, гарантуючи, що відзнятий матеріал залишиться ідеально рівним і стабільним незалежно від того, наскільки сильно нахилений або трясеться телефон.

Незважаючи на свої чудові характеристики, S26 Ultra не позбавлений недоліків, найпомітнішим із яких є великий виступ камери. Крім того, досвідчених користувачів може розчарувати відсутність вбудованих роз'ємів Qi2 для аксесуарів та рішення відмовитися від використання кремнієво-вуглецевих батарей нового покоління, які є у деяких конкурентів. Однак завдяки вражаючому часу автономної роботи (понад 16 годин) та вдосконаленій програмній екосистемі ці недоліки є незначними. Для тих, хто готовий заплатити 1299 доларів, Galaxy S26 Ultra, безсумнівно, є найфункціональнішим, інноваційним і найпотужнішим Android-смартфоном, який можна придбати сьогодні.

Google Pixel 10a: найкращий смартфон вартістю до 500 доларів

Смартфон Google Pixel 10a Фото: Android Authority

Характеристики:

Дисплей: 6,3-дюймовий Actua pOLED (2424 x 1080)

Процесор: Tensor G4

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Пам'ять: 128 ГБ, 256 ГБ

Задні камери: 48 МП основна, 13 МП надширококутна

Фронтальна камера: 13 МП

Google Pixel 10a має 6,3-дюймовий надзвичайно яскравий дисплей, доступну ціну — 499 доларів — та незначні зміни в дизайні, завдяки яким виступ камери зміщений углиб телефону.

Google також додала супутниковий зв'язок SOS, який вперше з'явився на Pixel 10, що робить Pixel 10a одним із найдешевших (якщо не найдешевшим) пристроїв із цією функцією екстреної допомоги. Це лише доводить, що дорогий флагман не потрібен, щоб викликати допомогу в глушині.

Чипсет Tensor G4 буквально позбавив модель багатьох функцій штучного інтелекту, які роблять звичайний Pixel 10 таким привабливим. Функції ШІ присутні, але відсутні багато важливих, таких як Magic Cue. Так само камери, якими б плоскими вони не були, не змінилися порівняно з минулим роком.

Хоча можливості Pixel 10a щодо фотозйомки були чудовими, оновлень апаратної частини смартфон не отримав — у цьому він ідентичний своєму попереднику.

Asus ROG Phone 9 Pro: найкращий час автономної роботи

Смартфон Asus ROG Phone 9 Pro Фото: digitaltrends.com

Характеристики:

Дисплей: 6,78-дюймовий FHD AMOLED (2400 × 1080)

Процесор: Snapdragon 8 Elite

Оперативна пам'ять: 16 ГБ, 24 ГБ

Пам'ять: 512 ГБ, 1 ТБ

Задня камера: 50 МП основна, 13 МП надширококутна, 32 МП 3-кратний телеоб'єктив

Фронтальна камера: 32 МП

Час роботи від акумулятора (години:хвилини): 20:34

Якщо вам потрібен телефон, який працюватиме якомога довше між зарядками, варто звернути увагу на Asus ROG Phone 9 Pro. У тесті на автономність він продемонстрував 20 годин і 34 хвилини, що робить його одним із найкращих Android-смартфонів за часом автономної роботи, заявляють експерти. Це також значний стрибок у порівнянні з 16 годинами та 10 хвилинами роботи Samsung Galaxy S26 Ultra.

Phone 9 Pro розроблений для ігор, тому має специфічний дизайн, тож, ймовірно, він не всім сподобається. У нього є ємний акумулятор, але це також робить його важчим, ніж інші телефони. Phone 9 Pro оснащений одним із найкращих чіпів (Snapdragon 8 Elite), але при цьому коштує стільки ж, скільки флагманські телефони Ultra/Pro 2026 року, хоча він був випущений наприкінці 2024 року.

Зазвичай це не було б проблемою, але компанія Asus зобов’язалася надавати оновлення ПЗ лише протягом 2 років, а це означає, що підтримка незабаром закінчиться. Звучить негативно, але це не так. Це підходящий телефон для ігор та ресурсоємних завдань, запевняють тестувальники.

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