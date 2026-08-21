Телевизоры OLED будут ярче, а срок службы увеличится в 2 раза: что придумали в LG (видео)

LG представила новую технологию "идеального OLED", которая повышает яркость и более чем вдвое увеличивает срок службы. Поясняем, как это работает.

Компания LG Display анонсировала новую технологию OLED под названием FLiPP, которая обещает быть ярче и эффективнее. Метод производства "идеального OLED" улучшит пользовательский опыт, пишет tomsguide.com.

Традиционно компания производила ТВ-панели с использованием процесса тонкой металлической маски (FMM), при котором OLED-материалы испаряются через крошечные отверстия в металлических пластинах. Этот метод дорогостоящий и негибкий в зависимости от масштаба.

Новый метод FLiPP наносит RGB-пиксели без использования пластин FMM. Это позволяет дисплеям увеличить яркость в 1,6 раза, продлить срок службы в 2,4 раза и снизить энергопотребление на 13%, заявили в LG.

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Предположительно, удаление металлической панели также должно уменьшить вес, но это может быть недостаточно значительным, чтобы это отметить. В видеоролике LG на YouTube это объясняется подробнее: технология FMM сравнивается с технологией трафаретной печати с шагом пикселей, а FliPP обеспечивает более точное позиционирование пикселей.

В видеоролике LG технология FMM сравнивается с технологией трафаретной печати

По данным LG, этот новый метод производства может использоваться для создания RGB OLED-панелей размером от 1 дюйма до 100 дюймов.

"Одно из главных преимуществ FLiPP заключается в отсутствии ограничений по размеру и разрешению панели. Теоретически, его можно использовать для производства дисплеев размером от 1 до 100 дюймов, и он может применяться не только к обычным панелям, но и к дисплеям VR и AR, что делает его практически универсальной, "совершенной технологией", — говорится в пресс-релизе компании.

Похоже, LG начнет с планшетов и мониторов, но, как отмечается в видео выше, технология может распространиться на все, — от "умных" часов до телевизоров. Однако фактическое производство начнется не раньше конца 2027 года.

Производитель может стать одним из первых, кто в коммерческом плане откажется от металлических масок, особенно для телевизоров. Однако TCL может опередить LG. В прошлом году TCL продемонстрировала свой метод струйной печати OLED-дисплеев, а в июле OLED-Info сообщила, что компания начинает массовое производство 27-дюймового 4K RGB-дисплея. Разница в том, что пока неясно, можно ли масштабировать технологию струйной печати OLED-дисплеев для больших телевизоров, но над этим ведется работа.

В целом, OLED-мониторы, телевизоры и другие устройства могут стать очень интересными в ближайшие пару лет, подытоживают авторы материала.

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