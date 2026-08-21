Телевізори OLED стануть яскравішими й працюватимуть у 2 рази довше: що придумали в LG (відео)

Компанія LG представила нову технологію "ідеального OLED", яка підвищує яскравість і більш ніж удвічі збільшує термін експлуатації. Розповідаємо, як це працює.

Компанія LG Display анонсувала нову технологію OLED під назвою FLiPP, яка обіцяє бути яскравішою та ефективнішою. Метод виробництва "ідеального OLED" покращить користувацький досвід, пише tomsguide.com.

Традиційно компанія виробляла телевізійні панелі з використанням технології тонкої металевої маски (FMM), за якої OLED-матеріали випаровуються через крихітні отвори в металевих пластинах. Цей метод є дорогим і негнучким у залежності від масштабу.

Новий метод FLiPP формує RGB-пікселі без використання FMM-пластин. Це дозволяє дисплеям збільшити яскравість у 1,6 раза, подовжити термін експлуатації у 2,4 раза та знизити енергоспоживання на 13%, заявили в LG.

Відео дня

Імовірно, видалення металевої панелі також має зменшити вагу, але це може бути недостатньо помітним, щоб на це звернути увагу. У відеоролику LG на YouTube це пояснюється детальніше: технологію FMM порівнюють із технологією трафаретного друку з кроком пікселів, а FliPP забезпечує більш точне позиціонування пікселів.

У відеоролику LG технологію FMM порівнюють із технологією трафаретного друку

За даними LG, цей новий метод виробництва може використовуватися для виготовлення RGB OLED-панелей розміром від 1 дюйма до 100 дюймів.

"Одна з головних переваг FLiPP полягає у відсутності обмежень щодо розміру та роздільної здатності панелі. Теоретично, її можна використовувати для виробництва дисплеїв розміром від 1 до 100 дюймів, і вона може застосовуватися не тільки до звичайних панелей, а й до дисплеїв VR та AR, що робить її практично універсальною, "досконалою технологією", — йдеться в прес-релізі компанії.

Схоже, LG розпочне з планшетів і моніторів, але, як зазначається у відео вище, ця технологія може поширитися на все — від "розумних" годинників до телевізорів. Однак фактичне виробництво розпочнеться не раніше кінця 2027 року.

Виробник може стати одним із перших, хто на комерційному рівні відмовиться від металевих масок, особливо для телевізорів. Однак TCL може випередити LG. Минулого року TCL продемонструвала свій метод струменевого друку OLED-дисплеїв, а в липні OLED-Info повідомила, що компанія розпочинає масове виробництво 27-дюймового 4K RGB-дисплея. Різниця полягає в тому, що поки що незрозуміло, чи можна масштабувати технологію струменевого друку OLED-дисплеїв для великих телевізорів, але над цим триває робота.

Загалом, OLED-монітори, телевізори та інші пристрої можуть стати дуже цікавими у найближчі кілька років, підсумовують автори статті.

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