У OLED-телевизоров выгорают пиксели, если совершить одну глупую ошибку (фото)

Новый тест на прочность доказывает, что выгорание пикселей по-прежнему является проблемой для новых OLED-телевизоров, но только если смотреть один и тот же канал тысячи часов подряд в течение года.

OLED-телевизоры имеют незыблемую ассоциацию с выгоранием пикселей. Правда, это была проблема некоторых моделей первого поколения, выпущенных в середине 2010-х годов. Но сегодня риск выгорания пикселей невелик, если вы не совершите с ТВ-панелью действительно глупую ошибку, пишет tomsguide.com.

Просмотр одного и того же канала без переключения в течение тысяч часов подряд на протяжении 441 дня сделал так, чтобы некоторые из лучших OLED-телевизоров перестали нормально отображать контент.

В обновленной версии 10 500-часового теста на прочность, Rtings сообщает, что OLED-телевизоры, произведенные в период с 2020 по 2023 год, "не показали значительного снижения выгорания пикселей по сравнению с моделью LG 2017 года".

Відео дня

Если прочитать этот отрывок отдельно, без дополнительного контекста, это может вызвать беспокойство — в конце концов, как OLED-телевизоры, изготовленные с использованием новых органических элементов на основе дейтерия, могут работать точно так же, как старые модели, использующие углеродно-водородные связи? Оказывается, это справедливо только в том случае, если смотреть эти новые телевизоры на максимальном уровне яркости, который значительно выше, чем у телевизоров, выпущенных почти 10 лет назад.

Если смотреть контент без максимальной яркости — или позволяете ключевым профилактическим функциям, таким как обновление пикселей и сдвиг пикселей, периодически выполнять свою работу, — OLED-телевизор не будет подвергаться высокому риску выгорания пикселей.

Телевизор Philips OLED+950 Фото: Philips

Как сохранить яркость OLED-телевизора на долгие годы

Если OLED-телевизор не находится в залитой солнцем комнате без возможности уменьшить окружающее освещение, вероятно, не нужно устанавливать максимальную яркость. Во многих ситуациях, особенно при просмотре SDR-контента в темной комнате, OLED-телевизору не нужно работать на максимальной яркости.

Можно никогда не менять настройки яркости на телевизоре. Настройки по умолчанию недостаточно высоки, чтобы вызвать какие-либо проблемы.

Еще один способ предотвратить выгорание пикселей: давать телевизору некоторое время отдыха каждый день. Люди обычно выключают телевизоры между сеансами просмотра, чтобы сэкономить электроэнергию, поэтому для большинства это вряд ли станет проблемой. "Но если вы любите оставлять OLED-телевизор включенным, например, для домашних животных, установите таймер сна, чтобы телевизор выключался через определенный промежуток времени, или переключите его на iPad, когда вас нет дома", — говорится в материале.

Ранее писали о том, что OLED-экраны будут ярче, а срок службы увеличится в 2 раза. LG представила новую технологию "идеального OLED", которая повышает яркость и более чем вдвое увеличивает срок службы. Поясняем, как это работает.