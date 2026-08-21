У OLED-телевізорів пікселі вигорають, якщо припуститися однієї дурної помилки (фото)

Новий тест на міцність доводить, що вигоряння пікселів, як і раніше, є проблемою для нових OLED-телевізорів, але лише за умови перегляду одного й того самого каналу тисячі годин поспіль протягом року.

OLED-телевізори неодмінно асоціюються з вигоранням пікселів. Щоправда, це була проблема деяких моделей першого покоління, випущених у середині 2010-х років. Але сьогодні ризик вигорання пікселів невеликий, якщо ви не зробите з телевізійною панеллю справді дурну помилку, пише tomsguide.com.

Перегляд одного й того самого каналу без перемикання протягом тисяч годин поспіль упродовж 441 дня призвів до того, що деякі з найкращих OLED-телевізорів перестали нормально відображати контент.

У оновленій версії 10 500-годинного тесту на міцність, Rtings повідомляє, що OLED-телевізори, вироблені в період з 2020 по 2023 рік, "не показали значного зниження вигорання пікселів у порівнянні з моделлю LG 2017 року".

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Якщо прочитати цей уривок окремо, без додаткового контексту, це може викликати занепокоєння — зрештою, як OLED-телевізори, виготовлені з використанням нових органічних елементів на основі дейтерію, можуть працювати точно так само, як старі моделі, що використовують вуглецево-водневі зв’язки? Виявляється, це справедливо лише в тому випадку, якщо дивитися ці нові телевізори на максимальному рівні яскравості, який значно вищий, ніж у телевізорів, випущених майже 10 років тому.

Якщо переглядати контент без максимальної яскравості — або дозволяти ключовим профілактичним функціям, таким як оновлення пікселів та зсув пікселів, періодично виконувати свою роботу, — OLED-телевізор не буде піддаватися високому ризику вигорання пікселів.

Телевізор Philips OLED+950 Фото: Philips

Як зберегти яскравість OLED-телевізора на довгі роки

Якщо OLED-телевізор не знаходиться у залитій сонцем кімнаті, де неможливо зменшити навколишнє освітлення, ймовірно, немає потреби встановлювати максимальну яскравість. У багатьох ситуаціях, особливо під час перегляду SDR-контенту в темній кімнаті, OLED-телевізору не потрібно працювати на максимальній яскравості.

Можна ніколи не змінювати налаштування яскравості на телевізорі. Налаштування за замовчуванням не є достатньо високими, щоб спричинити будь-які проблеми.

Ще один спосіб запобігти вигоранню пікселів: давати телевізору щодня трохи часу на відпочинок. Зазвичай люди вимикають телевізори між сеансами перегляду, щоб заощадити електроенергію, тому для більшості це навряд чи стане проблемою. "Але якщо ви любите залишати OLED-телевізор увімкненим, наприклад, для домашніх тварин, встановіть таймер сну, щоб телевізор вимикався через певний проміжок часу, або переведіть його в режим iPad, коли вас немає вдома", — йдеться в матеріалі.

Раніше повідомлялося, що OLED-екрани стануть яскравішими, а термін їхньої експлуатації збільшиться удвічі. Компанія LG представила нову технологію "ідеального OLED", яка підвищує яскравість і більш ніж удвічі збільшує термін експлуатації. Пояснюємо, як це працює.