Лучшие смартфоны 2026 года с защитой IP69: топ-5 надежных вариантов (фото)

Стандарт защиты IP69 становится новым ориентиром для современных смартфонов, гарантируя выносливость корпуса в самых экстремальных условиях эксплуатации.

Такие устройства способны выдерживать не только погружение в воду, но и прямые струи под давлением и высокой температурой.

Фокус собрал пять смартфонов 2026 года, сочетающих максимальную прочность корпуса с высокой производительностью.

В чем разница между IP68 и IP69?

Как объясняет эксперт PhoneArena, эти тесты проверяют совершенно разные физические нагрузки:

IP68 (Статика): Смартфон просто неподвижно лежит на небольшой глубине. Вода не давит на него с силой.

Смартфон просто неподвижно лежит на небольшой глубине. Вода не давит на него с силой. IP69 (Динамика): Смартфон сталкивается с огромной кинетической энергией движущейся воды. Обычные резиновые прокладки от IP68 под таким напором просто вдавливаются внутрь корпуса, а клей отслаивается от тепла.

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POCO X8 Pro

POCO X8 Pro оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2756×1268, частотой обновления 120 Гц, ШИМ-затемнением 3840 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i, а алюминиевая рама и ударопрочный корпус соответствуют стандартам IP68/IP69K. За быстродействие отвечает 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 8500 Ultra в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 4.1 объемом 256 или 512 ГБ. В бенчмарке AnTuTu 11 аппарат набирает 2 074 721 балл.

Смартфон POCO X8 Pro Фото: YouTube

Фотовозможности обеспечивает двойная камера с основным 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией (OIS) и 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп и поддерживает запись видео в 1080p. Автономность гарантирует кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой 100-ваттной проводной зарядки и реверсивной зарядки мощностью 27 Вт. Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой HyperOS 3.

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion получил 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772×1272 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 5200 нит. Дисплей прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i, а сам корпус защищен по стандартам IP68/IP69, выдерживает падения с высоты до 1,2 метра и соответствует военному стандарту MIL-STD-810H. Сердцем устройства выступает 4-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (или Snapdragon 7s Gen 4 в индийской версии) с графикой Adreno 810, 8/12 ГБ ОЗУ и накопителем до 512 ГБ.

Смартфон Motorola Edge 70 Fusion Фото: gsmarena.com

Блок камер включает основной 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией и 13-мегапиксельный ультраширокоугольный датчик с автофокусом. Для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера с поддержкой записи видео в 4K. За питание отвечает батарея емкостью 5200 мАч (в международной версии) или 7000 мАч (в индийской модификации) с быстрой 68-ваттной зарядкой. Девайс поставляется с операционной системой Android 16 и гарантией 3 крупных обновлений ОС.

vivo X300 FE

Компактный фотофлагман vivo X300 FE оснащен 6,31-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2640×1216 пикселей, частотой 120 Гц, ШИМ-затемнением 2160 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Корпус из алюминия и стекла получил полную пыле- и влагозащиту IP68/IP69. Смартфон построен на топовом 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с графикой Adreno 829, 12 ГБ оперативной памяти и быстрой памятью UFS 4.1 до 512 ГБ, демонстрируя результат свыше 3 000 000 баллов в AnTuTu 11.

Смартфон vivo X300 FE Фото: gsmarena.com

Тройная система камер с оптикой Zeiss включает главный 50-мегапиксельный сенсор с OIS, 50-мегапиксельный перископный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Фронтальная камера на 50 Мп с автофокусом умеет снимать видео в 4K. Кремний-углеродная батарея емкостью 6500 мАч поддерживает 90-ваттную проводную и 40-ваттную беспроводную зарядку, а также обратную беспроводную зарядку. Устройство работает на Android 16 с оболочкой OriginOS 6 и обещает до 5 обновлений ОС.

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord 6 предлагает 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772×1272 пикселей, частотой обновления 165 Гц, ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 3600 нит. Экран защищен фирменным стеклом OnePlus Crystal Guard, а корпус соответствует стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Аппаратной базой стал 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 в паре с 8 или 12 ГБ ОЗУ и накопителем UFS 4.1 емкостью 256 или 512 ГБ. Смартфон работает под управлением OxygenOS 16 на базе Android 16.

Смартфон OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Тыльная камера состоит из основного 50-мегапиксельного сенсора с оптической стабилизацией и 8-мегапиксельного ультраширокоугольного модуля. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп. Модель оснащена кремний-углеродным аккумулятором емкостью 7500 мАч (в глобальной версии) или 9000 мАч (в версии для Индии) с быстрой проводной зарядкой мощностью 80 Вт и реверсивной зарядкой.

POCO M8 Pro

POCO M8 Pro оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772×1280 пикселей, частотой 120 Гц, ШИМ-затемнением 3840 Гц и пиковой яркостью 3200 нит. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, а корпус из армированного стекловолокном пластика защищен по стандартам IP68/IP69K (в европейской версии — IP68). Смартфон построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 2.2 на 256 или 512 ГБ.

Смартфон POCO M8 Pro Фото: gsmarena.com

Камера объединяет 50-мегапиксельный главный модуль с оптической стабилизацией и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный датчик, а фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. За время автономной работы отвечает батарея емкостью 6500 мАч с быстрой 100-ваттной проводной зарядкой (100% за 40 минут) и реверсивной зарядкой на 22,5 Вт. Программной платформой выступает Android 15 с оболочкой HyperOS 2 и гарантией 4 крупных обновлений системы.

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