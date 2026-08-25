Найкращі смартфони 2026 року зі ступенем захисту IP69: топ-5 надійних моделей (фото)

Стандарт захисту IP69 стає новим орієнтиром для сучасних смартфонів, гарантуючи міцність корпусу в найекстремальніших умовах експлуатації.

Такі пристрої здатні витримувати не лише занурення у воду, а й прямі струмені під тиском та з високою температурою.

Фокус підібрав п’ять смартфонів 2026 року, які поєднують максимальну міцність корпусу з високою продуктивністю.

У чому полягає різниця між IP68 та IP69?

Як пояснює експерт PhoneArena, ці тести перевіряють абсолютно різні фізичні навантаження:

IP68 (Статика): Смартфон просто нерухомо лежить на невеликій глибині. Вода не чинить на нього сильного тиску.

Смартфон просто нерухомо лежить на невеликій глибині. Вода не чинить на нього сильного тиску. IP69 (Динаміка): Смартфон стикається з величезною кінетичною енергією води, що рухається. Звичайні гумові прокладки від IP68 під таким тиском просто вдавлюються всередину корпусу, а клей відшаровується від тепла.

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POCO X8 Pro

POCO X8 Pro оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2756×1268, частотою оновлення 120 Гц, PWM-затемненням 3840 Гц і піковою яскравістю 3500 ніт. Дисплей захищений склом Corning Gorilla Glass 7i, а алюмінієва рама та ударостійкий корпус відповідають стандартам IP68/IP69K. За швидкодію відповідає 4-нанометровий процесор MediaTek Dimensity 8500 Ultra у поєднанні з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем UFS 4.1 об’ємом 256 або 512 ГБ. У бенчмарку AnTuTu 11 пристрій набирає 2 074 721 балів.

Смартфон POCO X8 Pro Фото: YouTube

Фотоможливості забезпечує подвійна камера з основним 50-мегапіксельним сенсором з оптичною стабілізацією (OIS) та 8-мегапіксельним ультраширококутним об’єктивом. Фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп і підтримує запис відео у форматі 1080p. Автономність гарантує кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 6500 мА·год із підтримкою швидкої 100-ватної дротової зарядки та реверсивної зарядки потужністю 27 Вт. Смартфон працює під управлінням Android 16 з оболонкою HyperOS 3.

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion отримав 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 2772×1272 пікселів, частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю до 5200 ніт. Дисплей захищений склом Corning Gorilla Glass 7i, а сам корпус відповідає стандартам IP68/IP69, витримує падіння з висоти до 1,2 метра та відповідає військовому стандарту MIL-STD-810H. Серцем пристрою є 4-нанометровий чіпсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (або Snapdragon 7s Gen 4 в індійській версії) з графічним процесором Adreno 810, 8/12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем до 512 ГБ.

Смартфон Motorola Edge 70 Fusion Фото: gsmarena.com

Блок камер включає основний 50-мегапіксельний модуль з оптичною стабілізацією та 13-мегапіксельний ультраширококутний датчик з автофокусом. Для селфі передбачена 32-мегапіксельна фронтальна камера з підтримкою запису відео у форматі 4K. За живлення відповідає акумулятор ємністю 5200 мА·год (у міжнародній версії) або 7000 мА·год (в індійській модифікації) із швидкою 68-ватною зарядкою. Пристрій постачається з операційною системою Android 16 та гарантією 3 великих оновлень ОС.

vivo X300 FE

Компактний флагман vivo X300 FE оснащений 6,31-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2640×1216 пікселів, частотою 120 Гц, PWM-затемненням 2160 Гц та піковою яскравістю 5000 ніт. Корпус з алюмінію та скла має повний захист від пилу та вологи за стандартом IP68/IP69. Смартфон побудований на топовому 3-нанометровому процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 з графічним процесором Adreno 829, 12 ГБ оперативної пам’яті та швидкою пам’яттю UFS 4.1 до 512 ГБ, демонструючи результат понад 3 000 000 балів у AnTuTu 11.

Смартфон vivo X300 FE Фото: gsmarena.com

Потрійна система камер з оптикою Zeiss включає основний 50-мегапіксельний сенсор із OIS, 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом та 8-мегапіксельний ультраширококутний модуль. Фронтальна камера на 50 Мп з автофокусом може знімати відео у 4K. Кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 6500 мА·год підтримує 90-ватну дротову та 40-ватну бездротову зарядку, а також зворотну бездротову зарядку. Пристрій працює на Android 16 з оболонкою OriginOS 6 і обіцяє до 5 оновлень ОС.

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord 6 оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 2772×1272 пікселів, частотою оновлення 165 Гц, ШІМ 3840 Гц та піковою яскравістю 3600 ніт. Екран захищений фірмовим склом OnePlus Crystal Guard, а корпус відповідає стандартам IP68/IP69K та MIL-STD-810H. Апаратну базу становить 4-нанометровий процесор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 у поєднанні з 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем UFS 4.1 ємністю 256 або 512 ГБ. Смартфон працює під управлінням OxygenOS 16 на базі Android 16.

Смартфон OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Задня камера складається з основного 50-мегапіксельного сенсора з оптичною стабілізацією та 8-мегапіксельного ультраширококутного модуля. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп. Модель оснащена кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 7500 мА·год (у глобальній версії) або 9000 мА·год (у версії для Індії) з швидкою дротовою зарядкою потужністю 80 Вт та реверсивною зарядкою.

POCO M8 Pro

POCO M8 Pro оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2772×1280 пікселів, частотою 120 Гц, PWM-затемненням 3840 Гц та піковою яскравістю 3200 ніт. Екран захищений склом Corning Gorilla Glass Victus 2, а корпус із армованого скловолокном пластику захищений за стандартами IP68/IP69K (у європейській версії — IP68). Смартфон побудований на базі процесора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 у поєднанні з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем UFS 2.2 на 256 або 512 ГБ.

Смартфон POCO M8 Pro Фото: gsmarena.com

Камера поєднує 50-мегапіксельний основний модуль з оптичною стабілізацією та 8-мегапіксельний ультраширококутний сенсор, а фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп. За час автономної роботи відповідає батарея ємністю 6500 мА·год із швидкою 100-ватною дротовою зарядкою (100% за 40 хвилин) та реверсивною зарядкою на 22,5 Вт. Програмною платформою є Android 15 з оболонкою HyperOS 2 та гарантією 4 великих оновлень системи.

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