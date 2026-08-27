Некоторым людям iPhone лучше не покупать: почему телефоны Android лучший выбор (фото)

Телефоны Android становятся умнее и скоро позволят удаленно выключать компьютер.

У пользователей ПК есть довольно веская причина выбрать телефон Android вместо iPhone: Android, как правило, гораздо лучше взаимодействует с ОС Windows, пишет phonearena.com.

Компания Microsoft готовит еще одну полезную функцию, которая может еще больше улучшить связь между Android-смартфоном и ПК.

Выполнение задач на расстоянии

Сообщается, что Microsoft работает над мобильными средствами удаленного управления, которые позволят людям выключать, перезапускать или даже переводить ПК с Windows 11 в спящий режим прямо с телефона Android. Эти элементы управления встраиваются в Link to Windows — это приложение Android для сервиса Phone Link от Microsoft.

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"Имейте в виду, что эта функция пока недоступна, но данные, найденные в последнем коде приложения, предполагают, что она может появиться в ближайшее время. Сейчас Microsoft предлагает способ блокировки ПК с Android-телефона, но новые элементы управления выведут эту идею на совершенно новый уровень", — говорится в материале.

Ноутбук с ОС Windows 11 Фото: Windows Central

Новые возможности

Код включает отдельные параметры для:

Перезагрузки

Выключения

Обновления и перезагрузки

Обновления и выключения

Сна

Последняя часть особенно интересна, поскольку она предполагает, что Microsoft делает эту функцию распознаваемой обновлениями Windows, а не просто предоставляет вам базовые элементы управления, уточняют авторы.

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