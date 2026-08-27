Деяким людям краще не купувати iPhone: чому телефони на Android є кращим вибором (фото)
Смартфони на базі Android стають дедалі розумнішими і незабаром дадуть змогу дистанційно вимикати комп’ютер.
У користувачів ПК є досить вагома причина обрати телефон на базі Android замість iPhone: Android, як правило, набагато краще взаємодіє з ОС Windows, пише phonearena.com.
Компанія Microsoft готує ще одну корисну функцію, яка може ще більше покращити зв’язок між Android-смартфоном і ПК.
Виконання завдань дистанційно
Повідомляється, що Microsoft працює над мобільними засобами віддаленого керування, які дозволять користувачам вимикати, перезапускати або навіть переводити ПК з Windows 11 у режим сну безпосередньо зі смартфона на базі Android. Ці елементи керування вбудовуються в Link to Windows — це додаток для Android, призначений для сервісу Phone Link від Microsoft.
"Майте на увазі, що ця функція поки що недоступна, але дані, виявлені в останній версії коду додатка, свідчать про те, що вона може з'явитися найближчим часом. Наразі Microsoft пропонує спосіб блокування ПК за допомогою Android-телефону, але нові елементи керування виведуть цю ідею на абсолютно новий рівень", — йдеться в матеріалі.
Нові можливості
Код містить окремі параметри для:
- Перезавантаження
- Вимкнення
- Оновлення та перезавантаження
- Оновлення та вимкнення
- Сон
Остання частина є особливо цікавою, оскільки вона передбачає, що Microsoft робить цю функцію доступною через оновлення Windows, а не просто надає вам базові елементи керування, уточнюють автори.
Раніше повідомлялося, що смартфон Motorola виявився кращим за новий Samsung Galaxy. Motorola Razr Fold має очевидну перевагу, оскільки його акумулятор на 25% ємніший, ніж у Galaxy Z Fold 8.