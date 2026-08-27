Деяким людям краще не купувати iPhone: чому телефони на Android є кращим вибором (фото)

Смартфони на базі Android стають дедалі розумнішими і незабаром дадуть змогу дистанційно вимикати комп’ютер.

У користувачів ПК є досить вагома причина обрати телефон на базі Android замість iPhone: Android, як правило, набагато краще взаємодіє з ОС Windows, пише phonearena.com.

Компанія Microsoft готує ще одну корисну функцію, яка може ще більше покращити зв’язок між Android-смартфоном і ПК.

Виконання завдань дистанційно

Повідомляється, що Microsoft працює над мобільними засобами віддаленого керування, які дозволять користувачам вимикати, перезапускати або навіть переводити ПК з Windows 11 у режим сну безпосередньо зі смартфона на базі Android. Ці елементи керування вбудовуються в Link to Windows — це додаток для Android, призначений для сервісу Phone Link від Microsoft.

Відео дня

"Майте на увазі, що ця функція поки що недоступна, але дані, виявлені в останній версії коду додатка, свідчать про те, що вона може з'явитися найближчим часом. Наразі Microsoft пропонує спосіб блокування ПК за допомогою Android-телефону, але нові елементи керування виведуть цю ідею на абсолютно новий рівень", — йдеться в матеріалі.

Ноутбук з ОС Windows 11 Фото: Windows Central

Нові можливості

Код містить окремі параметри для:

Перезавантаження

Вимкнення

Оновлення та перезавантаження

Оновлення та вимкнення

Сон

Остання частина є особливо цікавою, оскільки вона передбачає, що Microsoft робить цю функцію доступною через оновлення Windows, а не просто надає вам базові елементи керування, уточнюють автори.

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