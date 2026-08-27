Миллионы смартфонов незаметно получили новое непонятное приложение: нужно ли его удалять

Приложение Android Pulse работает в фоновом режиме и анализирует поведение других приложений, загрузку процессора, расход заряда батареи и тому подобное.

Компания Google добавила в Play Store приложение Android Pulse. Оно появилось в качестве доступного обновления с пустым значком и странным описанием, передает phonearena.com.

В описании говорилось: "Это приложение облегчает распространение правил для обнаружения аномалий в потреблении критически важных системных ресурсов операционной системой Android и установленными приложениями".

Многие пользователи были озадачены этим описанием. Хотя ясно, что приложение как-то связано с Android, но не понятно, что оно на самом деле делает.

Оказалось, что приложение фактически отслеживает систему Android, а также все приложения и процессы, чтобы убедиться, что они не потребляют слишком много аппаратных ресурсов смартфона.

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Android Pulse — это официальная системная служба Google, предназначенная для фоновой диагностики и обнаружения аномалий. Она управляет распределением правил для обнаружения аномалий в потреблении критически важных системных ресурсов, таких как скачки ЦП, утечки памяти и аномальный разряд батареи, вызванный ОС или установленными приложениями. Она работает полностью в фоновом режиме и не имеет пользовательского интерфейса запуска. В системных настройках она отображается просто как Pulse с зеленым значком пульсовой волны. Хотя пакет незаметно поставлялся в современные сборки Android в течение нескольких месяцев, Google недавно представил его в Google Play Store как отдельно обновляемый компонент, в результате чего он появился в списках ожидающих обновлений.

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