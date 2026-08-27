Мільйони смартфонів непомітно отримали новий незрозумілий додаток: чи слід його видаляти

Додаток Android Pulse працює у фоновому режимі та аналізує поведінку інших додатків, навантаження на процесор, витрату заряду акумулятора тощо.

Компанія Google додала до Play Store додаток Android Pulse. Він з’явився як доступне оновлення з порожньою іконкою та дивним описом, повідомляє phonearena.com.

В описі зазначалося: "Цей додаток полегшує поширення правил для виявлення аномалій у споживанні критично важливих системних ресурсів операційною системою Android та встановленими додатками".

Багато користувачів були збентежені цим описом. Хоча зрозуміло, що додаток якось пов’язаний з Android, але незрозуміло, що він насправді робить.

Виявилося, що додаток фактично відстежує роботу системи Android, а також усіх додатків і процесів, щоб переконатися, що вони не споживають занадто багато апаратних ресурсів смартфона.

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Android Pulse — це офіційна системна служба Google, призначена для фонової діагностики та виявлення аномалій. Вона керує розподілом правил для виявлення аномалій у споживанні критично важливих системних ресурсів, таких як стрибки навантаження на процесор, витоки пам’яті та аномальний розряд акумулятора, спричинені ОС або встановленими програмами. Вона працює повністю у фоновому режимі та не має користувацького інтерфейсу запуску. У системних налаштуваннях вона відображається просто як Pulse із зеленою піктограмою пульсової хвилі. Хоча цей пакет непомітно постачався в сучасні збірки Android протягом кількох місяців, Google нещодавно представив його в Google Play Store як компонент, що оновлюється окремо, внаслідок чого він з’явився у списках очікуваних оновлень.

Раніше ми писали про те, що деяким людям краще не купувати iPhone. Телефони на Android стають дедалі розумнішими і незабаром дадуть змогу дистанційно вимикати комп’ютер.