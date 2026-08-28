Летает более 2,5 часов без посадки: в США представили новый вертолет-дрон IvedaAir

Американская компания Iveda представила новую линейку автономных беспилотных вертолетов IvedaAir. Ее бензиновый вертолет-дрон GX10-F100 способен находиться в воздухе более 150 минут.

Об этом говорится в материале Nasdaq.

Компания заявила, что новый беспилотный летательный аппарат создан для операций в сфере общественной безопасности, морского мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Компания Iveda представила беспилотник GX10-F100, имеющий вертолетную конструкцию. По данным компании, такая конструкция обеспечивает более длительное время полета, стабильность и возможность перевозки грузов по сравнению с обычными квадрокоптерами.

Бензиновый вертолёт-дрон летает более 150 минут. В компании Iveda отмечают, что это до пяти раз дольше, чем у многих электрических беспилотников. Аппарат также может работать в условиях сильного ветра, в отдаленных районах и во время морских операций.

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Автономный вертолёт для разведки и транспортировки способен выполнять полёты по заданным маршрутным точкам, стабилизированное зависание и передачу зашифрованного видео в режиме реального времени. Он также использует ИИ для обнаружения и отслеживания объектов и аномалий.

"Эта новая линейка вертолетов создана для решения этой проблемы — она обеспечивает более длительное время полета, реальную грузоподъемность и передовые возможности искусственного интеллекта", — заявил основатель и генеральный директор Iveda Дэвид Лай.

В компании отмечают, что IvedaAir может использоваться для поисково-спасательных операций, наблюдения за судоходными маршрутами, доставки экстренных грузов, разведки и обеспечения связи. Также беспилотники предназначены для работы правоохранительных органов, пожарных и при мониторинге критически важной инфраструктуры.

Новый американский беспилотный вертолёт поддерживает передачу изображений через сети 4G, 5G и LTE, а связь защищена AES-шифрованием. Линейка IvedaAir также соответствует требованиям NDAA и TAA.

Компания заявила, что её беспилотные системы уже доступны для государственных заказов в США в рамках федерального контракта Tailored Logistics Support.

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