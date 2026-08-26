РФ получила усовершенствованные "Шахеды" с китайскими двигателями: почему они опаснее, — WSJ

Россия начала применять против Украины усовершенствованные дроны "Шахед" с турбореактивными двигателями китайского производства. Они могут разгоняться до 500 км/ч — примерно в три раза быстрее, чем старые модели.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По данным издания, китайские предприятия поставляли компоненты для "Шахедов", а украинские чиновники обнаружили в новых российских дронах турбореактивные двигатели китайского производства.

Новые модели впервые были замечены во время масштабной атаки на Киев в начале июля. Такие дроны могут летать со скоростью около 300 миль в час. В ходе той атаки погибли около 30 человек.

Украинские чиновники отмечают, что новые реактивные "Шахеды" представляют большую угрозу для противовоздушной обороны. Старые модели Украина обычно сбивает в более чем 90% случаев, тогда как новые дроны могут опережать украинские перехватчики. Для их уничтожения могут понадобиться истребители или ограниченные запасы ракет-перехватчиков.

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По данным WSJ, Китай уже давно является важным поставщиком компонентов для "Шахедов". Речь идет, в частности, о деталях двигателей, сервомоторах и гироскопах. Западные компоненты также поступали в Иран и Россию через китайских посредников и компании в материковом Китае и Гонконге.

Украинские исследователи также обнаруживают в новых дронах больше антенн, модемов и SIM-карт для корректировки маршрута через местные сети. По словам украинского исследователя Александра Зарубы, эти компоненты всё чаще имеют китайское происхождение.

Китайская компания Telefly Telecommunications Equipment, которую украинские власти называют производителем турбореактивных двигателей для российских дронов, базируется в Шэньчжэне. Компания производит компьютерное и коммуникационное оборудование, а также собственную линейку микротурбореактивных двигателей для беспилотников.

"Раньше основное внимание при производстве „Шахедов“ уделялось западным компонентам. Теперь, думаю, ситуация изменилась, поскольку Китай стал лидером в производстве таких деталей и технологий", — сказала бывшая сотрудница Министерства финансов США Керри Битсофф.

После того как Украина обнародовала информацию о двигателях Telefly в российских дронах, раздел, посвященный турбореактивным двигателям, исчез из англоязычной версии сайта компании. При этом соответствующая информация осталась на страницах на китайском языке.

Напомним, аналитики отмечают, что Россия фактически выполняет для Китая роль поставщика сырья. Москва продает Пекину в первую очередь нефть и газ по значительно более низким ценам, а также другие природные ресурсы. В то же время попытки России добиться от Китая строительства газопровода "Сила Сибири — 2" не дали результата, что, по мнению аналитиков, демонстрирует реальное отношение Пекина к Москве.

Российская делегация пыталась договориться об этом в ходе переговоров в мае 2026 года, однако безуспешно, хотя Владимир Путин настаивал на заключении соглашения. Более того, российской стороне дали понять, что возвращаться к этому вопросу не стоит, пока Москва не согласится на условия Китая. В результате среди 42 соглашений и деклараций, подписанных на следующий день, договоренности по "Силе Сибири — 2" не было.