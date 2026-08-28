Лучшие умные часы 2026 года: 5 моделей от надежных брендов (фото)

В 2026 году такие компании, как Samsung, Google, Amazfit и Garmin, традиционно представили новые смарт-часы с передовыми функциями. Им также может составить конкуренцию флагманская модель Apple Watch, выпущенная в прошлом году.

Для тех, кто хочет купить лучшие умные часы от проверенного бренда в 2026 году, эксперты портала Gizmochina подобрали 5 вариантов.

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11 Фото: Apple

Apple добавила в Watch Series 11 несколько полезных функций для мониторинга здоровья, среди которых особое внимание привлекают уведомления о гипертонии. Часы также используют новую систему оценки сна, которая учитывает продолжительность сна, фазы сна и т. д.

Алюминиевые модели Apple Watch Series 11 оснащены обновленным стеклом Ion-X, которое в два раза более устойчиво к царапинам, чем у предыдущего поколения. Устройство продается в размерах 42 мм и 46 мм.

Благодаря обновленной системе антенн часы поддерживают 5G, а их заявленное время автономной работы составляет до 24 часов при обычном использовании и до 38 часов в режиме низкого энергопотребления. 10-минутная зарядка обеспечивает до восьми часов работы.

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Цена Apple Watch Series 11 с GPS — от 399 долларов.

Цена Apple Watch Series 11 с GPS + Cellular — от 499 долларов.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Фото: gsmarena.com

Galaxy Watch Ultra 2 позиционируются как прочные смарт-часы, созданные для активного отдыха. Они отличаются тонким титановым корпусом, 1,52-дюймовым дисплеем с сапфировым стеклом Super AMOLED яркостью до 5000 нит и режимом Trail Run, который отслеживает высоту и рельеф местности во время пробежек на свежем воздухе.

Для мониторинга здоровья Galaxy Watch Ultra 2 используют сенсорную систему Samsung BioActive. Они предлагают такие функции, как обнаружение апноэ во сне (одобрено FDA), оценку здоровья сердца и отслеживание ежедневной кардионагрузки.

Часы работают на 3-нм процессоре Snapdragon Wear Elite от Qualcomm. Емкость аккумулятора составляет 800 мАч, что на 35 % больше, чем у предыдущей модели Ultra.

Цена Galaxy Watch Ultra 2 с поддержкой LTE — от 699 долларов.

Google Pixel Watch 5

Google Pixel Watch 5 Фото: Google

Новые Pixel Watch 5 отличаются более глубокой интеграцией с искусственным интеллектом Gemini, а также несколькими новыми функциями для здоровья. Одним из самых заметных обновлений стала функция экстренного обнаружения проблем с дыханием.

Google также увеличила время автономной работы. 41-миллиметровая модель оснащена аккумулятором емкостью 332 мАч, способной обеспечить 30 часов работы с включенным дисплеем, тогда как более крупная 45-миллиметровая версия имеет аккумулятор емкостью 465 мАч и может работать до 40 часов. Оба варианта заряжаются до 50 % примерно за 15 минут.

Цена Google Pixel Watch 5 41 мм — от 399 долларов.

Цена Google Pixel Watch 5 45 мм — от 429 долларов.

Цена Google Pixel Watch 5 LTE — от 529 долларов.

Garmin Fenix 9

Garmin Fenix 9 Pro и Garmin Fenix 9 Фото: Garmin

Недавно выпущенные умные часы Garmin Fenix 9 и Fenix 9 Pro разработаны для людей, которые проводят много времени на свежем воздухе. Они оснащены дисплеями яркостью до 3000 нит, поддерживают спутниковые уведомления и отличаются гораздо более длительным временем автономной работы, чем у большинства конкурентов.

Garmin обещает для Fenix 9 целых 57 дней работы от батареи. Модель Fenix 9 Pro дополнительно получила встроенную функцию inReach для двустороннего обмена спутниковыми сообщениями без телефона. Также доступна функция Garmin Epic, которая объединяет данные об активности, фотографии и данные о здоровье за несколько дней на одной временной шкале.

Часы Garmin Fenix 9 имеют 64 ГБ памяти, чего достаточно для хранения примерно 7000 песен. Кроме того, в них есть карты TopoActive для нескольких континентов и фитнес-функции, такие как отслеживание готовности к тренировкам, показатель выносливости и приложение ЭКГ для выявления фибрилляции предсердий.

Цена Garmin Fenix 9 — от 999,99 долларов.

Цена Garmin Fenix 9 Pro — от 1099,99 долларов.

Amazfit Balance 3

Amazfit Balance 3 Фото: zdnet.com

Amazfit Balance 3 — это самые бюджетные умные часы в этом списке. Несмотря на это, они оснащены 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с сапфировым стеклом и могут достигать пиковой яркости до 3000 нит.

Устройство обеспечивает водонепроницаемость 10 атм, а его система HybridCharge Energy Intelligence отслеживает тренировочную нагрузку, ежедневный стресс и сон.

Стоимость глобальной версии Amazfit Balance 3 пока официально не объявлена, однако предыдущая модель Balance 2 была выпущена по цене 299 долларов, что дает представление о возможных ценах.

Напомним, что Samsung, судя по всему, работает над новым типом бюджетных часов Galaxy на базе платформы RTOS.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил флагманские часы Pixel Watch 5 с прошлогодней моделью Pixel Watch 4.