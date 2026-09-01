Тим Кук покидает пост главы Apple. Что готовит новый СЕО Джон Тернус? (фото)

1 сентября 2026 года Тим Кук оставляет должность гендиректора Apple, завершая 15-летний период руководства компанией. На его место вступает Джон Тернус, бывший руководитель отдела разработки аппаратного обеспечения

О кадровых изменениях, прощальном письме Кука к сотрудникам и планах нового руководства пишет MacRumors со ссылкой на аналитический материал Марка Гурмана из Bloomberg.

Эпоха Кука: финансовый триумф

За время руководства Тима Кука выручка Apple выросла почти в четыре раза — до $416 млрд, а капитализация корпорации увеличилась в 15 раз. Кук превратил направление онлайн-сервисов (App Store, Apple Music и другие) в сверхприбыльный бизнес и успешно запустил новые категории гаджетов, включая Apple Watch и AirPods. Беспроводные наушники и умные часы стали массовыми именно благодаря этим продуктам. Нельзя не вспомнить и процессоры M-серии в компьютерах Mac, которые задали новый стандарт в индустрии.

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Сам Кук переходит на позицию исполнительного председателя совета директоров и сосредоточится на внешней политике компании, а также взаимодействии с властями США и Китая.

При этом некоторые эксперты в последние годы упрекали IT-гиганта в том, что стратегии монетизации пользователей все же превалировали над рисками. Действительно прорывного продукта со времен первого iPhone пока не было. Десятилетний проект электромобиля Apple был закрыт в 2024 году, а гарнитура смешанной реальности Vision Pro получилась компромиссной и нишевой, показав слабые продажи, что привело к точечным сокращениям сотрудников в отделах тестирования, аудиоинженерии, безопасности, Siri и системы visionOS.

Тим Кук и Джон Тернус продолжат работать вместе в одной компании Фото: Apple

Планы нового СЕО: ставка на ИИ и гаджеты будущего

51-летний Джон Тернус, проработавший в Apple 25 лет, принимает руководство в период смены технологической парадигмы. В отличие от 65-летнего Кука, который известен своими навыками переговоров и отлаживания логистики, Тернус — технический специалист. К слову, он изначально скептически относился к концепции Vision Pro из-за громоздкой конструкции и высокой цены. Но сейчас Джон активно поддерживает разработку легких умных очков N50 и целой экосистемы ИИ-устройств.

Как ожидается, главными направлениями работы Тернуса в ближайшее время станут:

Перезапуск Siri: В сентябре дебютирует обновленный голосовой помощник на базе нейросетей, в основе которого лежат в том числе технологии Google Gemini. Отставание Apple в сфере ИИ было одной из главных ее проблем в последние годы.

В сентябре дебютирует обновленный голосовой помощник на базе нейросетей, в основе которого лежат в том числе технологии Google Gemini. Отставание Apple в сфере ИИ было одной из главных ее проблем в последние годы. Новая линейка гаджетов: Под руководством Тернуса компания готовит дебютный складной iPhone, умный домашний дисплей с механической рукой, наушники AirPods со встроенными камерами-сенсорами для анализа окружения, а также домашнюю систему безопасности.

Под руководством Тернуса компания готовит дебютный складной iPhone, умный домашний дисплей с механической рукой, наушники AirPods со встроенными камерами-сенсорами для анализа окружения, а также домашнюю систему безопасности. Оптимизация внутренней кухни: Тернус уже внедрил внутри Apple ИИ-платформу, ускоряющую тестирование компонентов и проектирование новых устройств.

iPhone Ultra: первый раскладной смартфон Apple, который, по слухам, дебютирует этой осенью Фото: itc.ua

Главные вызовы для Джона Тернуса

Новоиспеченному руководителю предстоит решить проблему утечки инженерных кадров в OpenAI, справиться с глобальным дефицитом и подорожанием чипов памяти (DRAM), а также компенсировать замедление доходов App Store из-за регуляторного давления в ЕС.

При этом Тернус уверен, что смартфон останется главным гаджетом пользователей. Он реализует трехлетний план трансформации линейки, который, по слухам, предусматривает предстоящую складную модель iPhone Ultra и полностью стеклянный смартфон, запланированный на 2027 год к 20-летию iPhone.

В целом изменения в Apple определенно будут, но эксперты считают, что не стоит слишком сильно завышать ожидания. Тим Кук совершал свои ошибки, но и Тернус тоже неидеален. Насколько нам известно, именно он инициировал выпуск сверхтонкого смартфона iPhone Air — это красивый, но спорный аппарат с точки зрения оснащения, если сравнивать его с другими моделями линейки. Ради эстетического эксперимента пришлось пожертвовать некоторыми характеристиками.

Ранее сообщалось, что Apple официально назначила презентацию на 9 сентября 2026 года, где ожидается анонс iPhone 18 Pro и складного iPhone Ultra.