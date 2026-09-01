Тім Кук залишає посаду керівника Apple. Що готує новий гендиректор Джон Тернус? (фото)

1 вересня 2026 року Тім Кук залишає посаду генерального директора Apple, завершуючи 15-річний період керівництва компанією. На його місце приступає Джон Тернус, колишній керівник відділу розробки апаратного забезпечення

Про кадрові зміни, прощальний лист Кука до співробітників та плани нового керівництва пише MacRumors з посиланням на аналітичний матеріал Марка Гурмана з Bloomberg.

Епоха Кука: фінансовий тріумф

За час керівництва Тіма Кука виручка Apple зросла майже в чотири рази — до 416 млрд доларів, а капіталізація корпорації збільшилася в 15 разів. Кук перетворив напрямок онлайн-сервісів (App Store, Apple Music та інші) на надзвичайно прибутковий бізнес і успішно запустив нові категорії гаджетів, зокрема Apple Watch та AirPods. Бездротові навушники та смарт-годинники стали масовими саме завдяки цим продуктам. Не можна не згадати й процесори M-серії у комп’ютерах Mac, які встановили новий стандарт у галузі.

Відео дня

Сам Кук переходить на посаду виконавчого голови ради директорів і зосередиться на зовнішній політиці компанії, а також на взаємодії з владою США та Китаю.

При цьому деякі експерти в останні роки дорікали IT-гіганту за те, що стратегії монетизації користувачів все ж переважали над ризиками. Справді проривного продукту з часів першого iPhone поки що не було. Десятирічний проєкт електромобіля Apple було закрито у 2024 році. А гарнітура змішаної реальності Vision Pro виявилася компромісною та нішевою, продемонструвавши слабкі продажі, що призвело до точкових скорочень співробітників у відділах тестування, аудіоінженерії, безпеки, Siri та системи visionOS.

Тім Кук і Джон Тернус продовжуватимуть працювати разом в одній компанії Фото: Apple

Плани нового гендиректора: ставка на штучний інтелект і гаджети майбутнього

51-річний Джон Тернус, який пропрацював у Apple 25 років, очолює компанію в період зміни технологічної парадигми. На відміну від 65-річного Кука, який відомий своїми навичками ведення переговорів та налагодження логістики, Тернус — технічний фахівець. До речі, спочатку він скептично ставився до концепції Vision Pro через громіздку конструкцію та високу ціну. Але зараз Джон активно підтримує розробку легких розумних окулярів N50 та цілої екосистеми пристроїв на базі штучного інтелекту.

Як очікується, головними напрямками роботи Тернуса в найближчий час стануть:

Перезапуск Siri: У вересні дебютує оновлений голосовий помічник на базі нейромереж, в основі якого лежать, зокрема, технології Google Gemini. Відставання Apple у сфері штучного інтелекту було однією з головних її проблем останніми роками.

У вересні дебютує оновлений голосовий помічник на базі нейромереж, в основі якого лежать, зокрема, технології Google Gemini. Відставання Apple у сфері штучного інтелекту було однією з головних її проблем останніми роками. Нова лінійка гаджетів: під керівництвом Тернуса компанія готує дебютний складаний iPhone, розумний домашній дисплей із механічною рукою, навушники AirPods із вбудованими камерами-сенсорами для аналізу оточення, а також домашню систему безпеки.

під керівництвом Тернуса компанія готує дебютний складаний iPhone, розумний домашній дисплей із механічною рукою, навушники AirPods із вбудованими камерами-сенсорами для аналізу оточення, а також домашню систему безпеки. Оптимізація внутрішніх процесів: Тернус уже впровадив у Apple платформу штучного інтелекту, яка прискорює тестування компонентів та проектування нових пристроїв.

iPhone Ultra: перший розкладний смартфон Apple, який, за чутками, з"явиться цієї осені Фото: itc.ua

Головні виклики для Джона Тернуса

Новопризначеному керівнику доведеться вирішити проблему відтоку інженерних кадрів з OpenAI, впоратися з глобальним дефіцитом і подорожчанням чіпів пам’яті (DRAM), а також компенсувати уповільнення зростання доходів App Store через регуляторний тиск у ЄС.

При цьому Тернус впевнений, що смартфон залишиться головним гаджетом користувачів. Він реалізує трирічний план трансформації лінійки, який, за чутками, передбачає майбутню складану модель iPhone Ultra та повністю скляний смартфон, запланований на 2027 рік до 20-річчя iPhone.

Загалом зміни в Apple, безперечно, будуть, але експерти вважають, що не варто надто завищувати очікування. Тім Кук припускався своїх помилок, але й Тернус теж не ідеальний. Наскільки нам відомо, саме він ініціював випуск надтонкого смартфона iPhone Air — це гарний, але суперечливий пристрій з точки зору оснащення, якщо порівнювати його з іншими моделями лінійки. Заради цього естетичного експерименту довелося пожертвувати деякими характеристиками.

Раніше повідомлялося, що Apple офіційно призначила презентацію на 9 вересня 2026 року, на якій очікується анонс iPhone 18 Pro та складаного iPhone Ultra.