Какой ПК нужен для GTA VI: лучшие игровые сборки 2026 года с подходящими параметрами (фото)

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Хотя Rockstar Games пока не анонсировала версию для ПК, релиз уже заставляет геймеров задумываться об апгрейде железа.

Будущий хит раскроет свой визуальный потенциал в полной мере именно на ПК: масштабы Вайс-Сити и технологические амбиции проекта мы уже успели оценить в получасовом геймплейном трейлере. О прогнозируемых системных требованиях и конфигурациях комплектующих для разных разрешений пишет издание FlowUp.

Об официальных спецификациях пока речи не идет — это лишь приблизительная оценка экспертов.

Минимальные системные требования (1080p)

ОС: Windows 11 (64-бит)

Windows 11 (64-бит) Процессор: Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600 Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6700 XT

NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6700 XT Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

16 ГБ ОЗУ Накопитель: NVMe SSD (150–200 ГБ свободного места)

Відео дня

Рекомендуемые требования для 1080p

Процессор: Intel Core i5-13400F / AMD Ryzen 5 7500F

Intel Core i5-13400F / AMD Ryzen 5 7500F Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060 / AMD Radeon RX 9060 XT

NVIDIA GeForce RTX 5060 / AMD Radeon RX 9060 XT Оперативная память: 16 ГБ (для комфортной игры лучше 32 ГБ)

16 ГБ (для комфортной игры лучше 32 ГБ) Накопитель: NVMe SSD на 1 ТБ

Оптимальная сборка для 1440p (2K)

Процессор: Intel Core i5-14600KF / AMD Ryzen 5 7500F

Intel Core i5-14600KF / AMD Ryzen 5 7500F Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 / AMD Radeon RX 9070

NVIDIA GeForce RTX 5070 / AMD Radeon RX 9070 Оперативная память: 32 ГБ DDR5

32 ГБ DDR5 Накопитель: NVMe SSD на 1–2 ТБ

Конфигурация для гейминга в 4K

Процессор: AMD Ryzen 7 7800X3D / Ryzen 7 9800X3D / Intel Core i7-14700K

AMD Ryzen 7 7800X3D / Ryzen 7 9800X3D / Intel Core i7-14700K Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA GeForce RTX 5080 Оперативная память: 32 ГБ ОЗУ

32 ГБ ОЗУ Накопитель: NVMe SSD на 2 ТБ

Требования к памяти и накопителям

Эксперты отмечают, что 16 ГБ оперативной памяти станут лишь базовым порогом для запуска игры, тогда как для комфортного фреймрейта без подтормаживаний потребуется 32 ГБ. Использование классических жестких дисков (HDD) полностью исключено — для бесшовной подгрузки мира GTA VI потребуется скоростной NVMe SSD с поддержкой технологии DirectStorage.

Ранее сообщалось, что на Netflix показали 26 минут игрового процесса GTA 6. 27 августа компания Rockstar Games провела масштабную презентацию Grand Theft Auto 6. Первыми ролик смогли увидеть подписчики Netflix, а все остальные смогут посмотреть его на YouTube чуть позже.