Расширенный геймплей GTA 6: на Netflix показали 26 минут игрового процесса

27 августа компания Rockstar Games провела масштабную презентацию Grand Theft Auto 6. Первыми ролик смогли увидеть подписчики Netflix, а все остальные смогут посмотреть его на YouTube чуть позже.

В эксклюзивном ролике для стриминговой платформы были продемонстрированы многочисленные сюжетные сцены, масштаб и проработанность открытого мира, а также разнообразные персонажи, перестрелки и полицейские погони. Всё это можно увидеть также в коротком геймплейном видео GTA 6, которое студия опубликовала в сети.

Стоит отметить, что весь игровой процесс был записан с игровой консоли PlayStation 5. Ролик позволяет оценить, как выглядит одна из самых ожидаемых игр последнего десятилетия.

Короткие геймплейные видеоролики GTA 6

Те, кто уже посмотрел ролики, отметили невероятную детализацию в игре, в частности моделей персонажей. Разработчики уделили особое внимание высокому уровню визуального исполнения персонажей в игре, что видно как в спокойных, так и в динамичных сценах.

Відео дня

GTA 6 покорила своей тщательной проработкой персонажей

Ролик также раскрывает особенности масштабного открытого мира и демонстрирует элементы взаимодействия героев в различных игровых ситуациях. В нём показаны кадры, сочетающие в себе элементы криминальной драмы и приключенческого экшена. Действия показаны как на улице, так и в помещениях. Интересно, что одни персонажи будут спокойно реагировать на события, тогда как другие могут вступить в конфликт, если игрок слишком сильно нарушит их личное пространство.

Известно, что играть предстоит за партнеров-преступников Джейсона и Люсию. События игры развернутся в городе Вайс-Сити, где карта обещает быть вдвое больше, чем в предыдущей части.

Всего в GTA VI заявлено более 600 тысяч анимаций. В GTA V их было около 55 тысяч. Grand Theft Auto 6 будет доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Напомним, ранее издание The OP Gaming сообщило, что GTA 6 принесла разработчикам 3 миллиарда долларов.

Кроме того, в июне Rockstar Games объявила цены на GTA 6 и открыла предзаказ.