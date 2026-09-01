Який ПК потрібен для GTA VI: найкращі ігрові компьютери 2026 року з відповідними параметрами

Вихід Grand Theft Auto VI заплановано на 19 листопада 2026 року для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Хоча Rockstar Games поки що не анонсувала версію для ПК, реліз вже змушує геймерів замислитися над оновленням обладнання.

Майбутній хііт повністю розкриє свій візуальний потенціал саме на ПК: масштаби Вайс-Сіті та технологічні амбіції проєкту ми вже встигли оцінити у півгодинному геймплейному трейлері. Про прогнозовані системні вимоги та конфігурації комплектуючих для різних роздільних здатностей пише видання FlowUp.

Про офіційні технічні характеристики поки що не йдеться — це лише приблизна оцінка експертів.

Мінімальні системні вимоги (1080p)

ОС: Windows 11 (64-бітна)

Windows 11 (64-бітна) Процесор: Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600 Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6700 XT

NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6700 XT Оперативна пам'ять: 16 ГБ ОЗУ

16 ГБ ОЗУ Накопичувач: NVMe SSD (150–200 ГБ вільного місця)

Відео дня

Рекомендовані вимоги для 1080p

Процесор: Intel Core i5-13400F / AMD Ryzen 5 7500F

Intel Core i5-13400F / AMD Ryzen 5 7500F Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060 / AMD Radeon RX 9060 XT

NVIDIA GeForce RTX 5060 / AMD Radeon RX 9060 XT Оперативна пам'ять: 16 ГБ (для комфортної гри краще 32 ГБ)

16 ГБ (для комфортної гри краще 32 ГБ) Накопичувач: NVMe SSD на 1 ТБ

Оптимальна конфігурація для 1440p (2K)

Процесор: Intel Core i5-14600KF / AMD Ryzen 5 7500F

Intel Core i5-14600KF / AMD Ryzen 5 7500F Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 / AMD Radeon RX 9070

NVIDIA GeForce RTX 5070 / AMD Radeon RX 9070 Оперативна пам'ять: 32 ГБ DDR5

32 ГБ DDR5 Накопичувач: NVMe SSD на 1–2 ТБ

Конфігурація для ігор у роздільній здатності 4K

Процесор: AMD Ryzen 7 7800X3D / Ryzen 7 9800X3D / Intel Core i7-14700K

AMD Ryzen 7 7800X3D / Ryzen 7 9800X3D / Intel Core i7-14700K Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA GeForce RTX 5080 Оперативна пам'ять: 32 ГБ ОЗУ

32 ГБ ОЗУ Накопичувач: NVMe SSD на 2 ТБ

Вимоги до пам'яті та накопичувачів

Експерти зазначають, що 16 ГБ оперативної пам’яті стануть лише базовим мінімумом для запуску гри, тоді як для комфортної частоти кадрів без затримок знадобиться 32 ГБ. Використання класичних жорстких дисків (HDD) повністю виключено — для безперебійного завантаження світу GTA VI знадобиться швидкісний NVMe SSD із підтримкою технології DirectStorage.

Раніше повідомлялося, що на Netflix показали 26 хвилин ігрового процесу GTA 6. 27 серпня компанія Rockstar Games провела масштабну презентацію Grand Theft Auto 6. Першими ролик змогли побачити передплатники Netflix, а всі інші зможуть переглянути його на YouTube трохи пізніше.