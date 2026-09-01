Дизайнер создал особый камуфляж, который "не видит" камера с ИИ (фото, видео)

Дизайнер Саймон Векерт разработал особый рисунок на ткани, который скрывает человека от камер видеонаблюдения с ИИ, сообщили СМИ. Автор изобретения лично проверил, сработала ли идея, и показал, как ИИ его не замечает и не распознает как человека. В чём заключается идея дизайнера-изобретателя, придумавшего "цифровой камуфляж"?

Рубашку с "цифровым камуфляжем" протестировали в берлинском торговом центре Kottbusser Tor, где запустили проект по безопасности с использованием камер на базе ИИ, говорится в материале на портале Dezeen. Дизайн создан таким образом, чтобы система не распознавала человека. На видео с проверкой видно, как мужчина в рубашке с яркими хаотичными разноцветными пятнами стоит прямо напротив камеры. Мужчину не выделяют прямоугольником и не распознают, в то время как вокруг — люди, которых ИИ идентифицировал.

Технологии ИИ — "камуфляжный" дизайн Саймона Векерта

Векерт объяснил, как работает его изобретение. Выяснилось, что дизайнер учел концепцию распознавания объектов с помощью технологий ИИ, при которой распознавание происходит в несколько этапов (по разным "слоям"). Вначале идет этап обучения, когда программа использует миллионы изображений, чтобы научиться узнать человека. В первом слое распознавания речь идет о "контурах, контрастах и градиентах текстур", в более глубоких — рисунки, похожие на узоры, которые использовал дизайнер, — это "силуэт головы и плеч, пропорции конечностей на фоне, непрерывность контура тела на фоне".

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"Человек для машины — это набор визуальных данных, и именно в этом заключается его слабость", — пояснил дизайнер.

На рисунках "цифрового камуфляжа" — смесь цветов и узоров, которые сбивают с толку систему ИИ, и она не замечает человека. Дизайнер использовал насыщенные цвета, переходящие друг в друга, и это сбивает нижние слои распознавания. Между тем хаотично накладывающиеся формы сбивают верхние слои, поскольку ИИ не может выделить фигуру. При этом дизайн создавался также с помощью ИИ: варианты рисунка показывали программе-детектору, которая указывала, распознает ли она человека, а затем рисунок дорабатывался.

"Для человека он воспринимается как почти гипнотический текстиль; для модели искусственного интеллекта он вообще не воспринимается как что-либо. В этом есть поэтическая симметрия: тот же класс искусственного интеллекта, который наблюдает за площадью, также научил рубашку скрываться", — пояснил автор.

Технологии ИИ — что известно об одежде с "цифровым камуфляжем"

На портале дизайнера Саймона Векерта представлено несколько изделий с "камуфляжным" дизайном — это предметы мужской и женской одежды, стоимость которых составляет 75-100 долл. Также указано, что существует три рисунка на ткани — Digital Camouflage v1 (пятна зеленого, красного, черного цветов), Digital Camouflage v2.1 (искривленные полосы черного, оранжевого, голубого и белого цветов) и Digital Camouflage v2.2 (крупные бесформенные пятна).

Технологии ИИ — одежда с "камуфляжным дизайном" Фото: Скриншот

Тем временем в сети отреагировали на историю с технологиями ИИ, от которых можно спрятаться с помощью дизайна. Среди прочего, под постами о Векерте люди интересовались, можно ли таким образом скрыть автомобиль, на котором они нарушают правила дорожного движения. Другие шутили, что придется возвращаться к моде 60-х годов прошлого века, чтобы спрятаться от компьютеров.

Технологии ИИ — реакция людей на одежду с "камуфляжным дизайном" Фото: Скриншот

Отметим, что ранее Фокус писал о других случаях использования ИИ в творческой деятельности. Например, в 2025 году появилась система для генерации шрифтов, которая выполняла всю работу за считанные секунды.

Напоминаем, что в августе стало известно о новом дизайне страницы поиска с использованием ИИ, при этом пользователь не будет видеть кнопку запуска.