Дизайнер створив особливий камуфляж, який "не бачить" камера з ШІ (фото, відео)

Дизайнер Саймон Векерт розробив особливий малюнок на тканині, який ховає людину від камер відеоспостереження з ШІ, розповіли медіа. Автор винаходу особисто перевірив, чи спрацювала ідея, та показав, як ШІ його не помічає та позначає як людину. У чому полягає ідея дизайнера-винахідника, який вигадав "цифровий камуфляж"?

Сорочку з "цифровим камуфляжем" перевірили у берлінському торговому центрі Kottbusser Tor, у якому започаткували безпековий проєкт з ШІ-камерами, ідеться у матеріалі на порталі Dezeen. Дизайн створений таким чином, щоб система не розпізнавала людину. На відео з перевіркою бачимо, як чоловік у сорочці з яскравими хаотичними різнокольоровими плямами стоїть прямо навпроти камери. Чоловіка не позначають прямокутником та не розпізнають, тим часом навколо — люди, яких ШІ ідентифікував.

Технології ШІ — "камуфляжний" дизайн Саймона Векерта

Векерт пояснив, як працює його винахід. З'ясувалось, що дизайнер врахував концепцію розпізнавання об'єктів технологіями ШІ, при якій розпізнавання відбувається у кілька етапів (різними "шарами"). Спершу відбувається етап навчання, коли програма використовує мільйони зображень, щоб навчитись впізнавати людину. У першому шарі розпізнавання ідеться про "краї, контрасти та градієнти текстур", у глибших — малюнки, схожі на візерунки, які використав дизайнер — це "силует голови та плечей, пропорції кінцівок на тлі, безперервність контуру тіла на тлі".

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"Людина для машини — це набір візуальної статистики, і саме в цьому полягає її слабкість", — уточнив дизайнер.

На малюнках "цифрового камуфляжу" — суміш кольорів та візерунків, які заплутують систему ШІ і вони не помічають людину. Дизайне використав насичені кольори, які переходять один в одний, і це збиває нижні шари розпізнавання. Тим часом форми, які хаотично накладаються, збивають верхні шари, оскільки ШІ не може виокремити фігуру. При цьому дизайн створювався також за допомогою ШІ: варіанти малюнку показували програмі-детектору, яка вказувала, чи впізнає людину, а тоді малюнок допрацьовувався.

"Для людини він сприймається як майже гіпнотичний текстиль; для моделі штучного інтелекту він взагалі не сприймається як щось. У цьому є поетична симетрія: той самий клас штучного інтелекту, який спостерігає за площею, також навчив сорочку ховатися", — пояснив автор.

Технології ШІ — що відомо про одяг з "цифровим камуфляжем"

На порталі дизайнера Саймона Векерта є кілька виробів з "камуфляжним" дизайном — це предмети чоловічого та жіночого одягу, які коштують 75-100 дол. Також вказано, що є три малюнка на тканині — Digital Camouflage v1 (плями зелені, червоні, чорні), Digital Camouflage v2.1 (викривлені смуги чорні, помаранчеві, блакитні, білі) та Digital Camouflage v2.2 (великі безформні плями).

Технології ШІ — одяг з "камуфляжним дизайном" Фото: Скриншот

Тим часом у мережі відреагували на історію з технологіями ШІ, від яких можна сховатись за допомогою дизайну сорочки. Серед іншого, під дописами про Векерта люди цікавились, чи можна таким чином сховати машину, на якій вони порушують правила дорожнього руху. Інші люди жартували, що доведеться повертатись до моди 60-х років минулого століття, щоб сховатись від комп'ютерів.

Технології ШІ — реакції людей на одяг з "камуфляжним дизайном" Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші випадки використанні ШІ для творчої діяльності. Наприклад, у 2025 році з'явилась система для генерування шрифтів, яка виконувала всю роботу за секунди.

Нагадуємо, у серпні стало відомо про новий дизайн сторінки пошуку за допомогою ШІ, при цьому користувач не бачитиме кнопку пуску.