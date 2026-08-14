Google тестує новий дизайн пошукової системи: звична кнопка може зникнути (фото)

Google розпочала тестування оновленого дизайну пошукової сторінки, з якої зникла кнопка "Пошук у Google" (Google Search).

Про зміни повідомляє Android Authority.

Новий дизайн та три кнопки штучного інтелекту

Замість класичної кнопки під рядком пошуку з’явилися три ярлики для швидкого доступу до можливостей штучного інтелекту:

Create images ("Створити зображення"): пропонує варіанти для генерації зображень за допомогою нейромережі Nano Banana;

пропонує варіанти для генерації зображень за допомогою нейромережі Nano Banana; Ask about files ("Задати питання про файли"): дозволяє завантажити файли та задати нейромережі питання щодо їхнього змісту;

дозволяє завантажити файли та задати нейромережі питання щодо їхнього змісту; Brainstorm ("Мозковий штурм"): запускає діалог зі штучним інтелектом для генерування ідей та обговорення будь-яких тем.

При цьому кнопка "Мені пощастить!" (I’m Feeling Lucky) залишилася на своєму місці.

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Новий дизайн пошуку Google з кнопками на базі штучного інтелекту Фото: Android Authority

Підтвердження від Google та особливості роботи

Віцепрезидент Google Search Роббі Стейн (Robby Stein) підтвердив у соціальній мережі X, що компанія проводить обмежений експеримент на настільних комп’ютерах. Він підкреслив, що зміни не впливають на базову роботу сервісу: щоб отримати звичні результати пошуку, достатньо ввести запит і натиснути клавішу Enter або Return.

Наразі новий інтерфейс відображається переважно у користувачів, які не зареєстровані в акаунті. У компанії поки що не уточнюють, чи стане цей дизайн основним у майбутньому.

Раніше повідомлялося, що в мережу потрапила повна інформація про ще неанонсований смартфон Samsung Galaxy S26 FE з новим процесором.

Також "Фокус" писав про випуск прискореної моделі штучного інтелекту Google Gemini 3.7 Flash для роботи з кодом та складними документами.