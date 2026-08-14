Google тестує новий дизайн пошукової системи: звична кнопка може зникнути (фото)
Google розпочала тестування оновленого дизайну пошукової сторінки, з якої зникла кнопка "Пошук у Google" (Google Search).
Про зміни повідомляє Android Authority.
Новий дизайн та три кнопки штучного інтелекту
Замість класичної кнопки під рядком пошуку з’явилися три ярлики для швидкого доступу до можливостей штучного інтелекту:
- Create images ("Створити зображення"): пропонує варіанти для генерації зображень за допомогою нейромережі Nano Banana;
- Ask about files ("Задати питання про файли"): дозволяє завантажити файли та задати нейромережі питання щодо їхнього змісту;
- Brainstorm ("Мозковий штурм"): запускає діалог зі штучним інтелектом для генерування ідей та обговорення будь-яких тем.
При цьому кнопка "Мені пощастить!" (I’m Feeling Lucky) залишилася на своєму місці.
Підтвердження від Google та особливості роботи
Віцепрезидент Google Search Роббі Стейн (Robby Stein) підтвердив у соціальній мережі X, що компанія проводить обмежений експеримент на настільних комп’ютерах. Він підкреслив, що зміни не впливають на базову роботу сервісу: щоб отримати звичні результати пошуку, достатньо ввести запит і натиснути клавішу Enter або Return.
Наразі новий інтерфейс відображається переважно у користувачів, які не зареєстровані в акаунті. У компанії поки що не уточнюють, чи стане цей дизайн основним у майбутньому.
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