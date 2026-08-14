Google тестирует новый дизайн поисковика: может исчезнуть привычная кнопка (фото)

Google начала тестирование обновленного дизайна поисковой страницы, с которой исчезла кнопка "Поиск в Google" (Google Search).

Об изменениях сообщает Android Authority.

Новый дизайн и три кнопки ИИ

Вместо классической кнопки под поисковой строкой появились три ярлыка для быстрого доступа к возможностям искусственного интеллекта:

Create images ("Создать изображения"): предлагает варианты для генерации картинок с помощью нейросети Nano Banana;

предлагает варианты для генерации картинок с помощью нейросети Nano Banana; Ask about files ("Задать вопрос о файлах"): позволяет загрузить файлы и задать нейросети вопросы по их содержимому;

позволяет загрузить файлы и задать нейросети вопросы по их содержимому; Brainstorm ("Мозговой штурм"): запускает диалог с ИИ для генерации идей и обсуждения любых тем.

При этом кнопка "Мне повезет!" (I’m Feeling Lucky) сохранилась на своем месте.

Новый дизайн поиска Google с ИИ-кнопками Фото: Android Authority

Подтверждение Google и особенности работы

Вице-президент Google Search Робби Стайн (Robby Stein) подтвердил в социальной сети X, что компания проводит ограниченный эксперимент на десктопах. Он подчеркнул, что изменения не влияют на базовую работу сервиса: чтобы получить привычные результаты выдачи, достаточно ввести запрос и нажать клавишу Enter или Return.

Відео дня

На данный момент новый интерфейс отображается преимущественно у незарегистрированных в аккаунте пользователей. В компании пока не уточняют, станет ли этот дизайн основным в будущем.

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