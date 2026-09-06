Лучший бюджетный OLED-телевизор LG 2026 года: какую модель рекомендуют эксперты

Компания LG предлагает доступную версию популярного OLED-телевизора 2026 года — LG B6E.

Эксперты издания TechRadar сравнили новинку с базовой моделью B6 и выяснили, стоит ли переплачивать за старшую модификацию.

В чем разница между LG B6E и LG B6

Модель LG B6E позиционируется как упрощенная модификация базового OLED-телевизора B6. По заявлению производителя, отличие между устройствами сводится всего к двум технологиям: оригинальный B6 оснащен функциями обработки картинки и звука Precision HDR Master Pro и Precision Sound Master Pro, которые отсутствуют в B6E.

При этом 55-дюймовый LG B6E предлагается по цене $799,99 (при стандартной стоимости $1299,99). За эту же сумму покупателям доступен лишь 48-дюймовый вариант базового B6, что делает B6E более выгодной покупкой.

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Телевизор LG B6E Фото: techradar.com

Технические характеристики и оснащение

Дисплей: 55" OLED, разрешение 4K, поддержка Dolby Vision

55" OLED, разрешение 4K, поддержка Dolby Vision Процессор: Alpha 8 Gen 3 AI

Alpha 8 Gen 3 AI Операционная система: webOS 26 с упрощенной навигацией и обновленным меню

webOS 26 с упрощенной навигацией и обновленным меню Геймерские функции: частота обновления 4K 120 Гц, полная поддержка VRR (переменная частота обновления), ALLM, HGiG и Dolby Vision Gaming

Преимущества и недостатки

Плюсы:

Отличный выбор для игр: Полный набор функций HDMI 2.1 (4K 120 Гц, VRR) и минимальная задержка ввода.

Полный набор функций HDMI 2.1 (4K 120 Гц, VRR) и минимальная задержка ввода. Качество изображения: Высокий контраст, глубокий черный цвет и насыщенная цветопередача.

Высокий контраст, глубокий черный цвет и насыщенная цветопередача. Удобная смарт-платформа: Система webOS 26 предлагает быструю навигацию и удобные карточки быстрых настроек.

Минусы:

Блики в освещенной комнате: Экран отражает источник света, из-за чего картинка блекнет при ярком дневном или искусственном освещении.

Экран отражает источник света, из-за чего картинка блекнет при ярком дневном или искусственном освещении. Скромный встроенный звук: Ограниченная звуковая сцена и посредственный бас (для просмотра фильмов рекомендуется подключение саундбара).

Ограниченная звуковая сцена и посредственный бас (для просмотра фильмов рекомендуется подключение саундбара). Уступает старшей серии LG C6: Модель C6 предлагает существенно более высокую яркость, точную цветопередачу и флагманский процессор.

Ранее сообщалось, что PlayStation 5 позволит смотреть 100 телеканалов бесплатно, но есть одно условие.