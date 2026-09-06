Найкращий бюджетний OLED-телевізор LG 2026 року: яку модель рекомендують експерти
Компанія LG пропонує доступну версію популярного OLED-телевізора 2026 року — LG B6E.
Експерти видання TechRadar порівняли новинку з базовою моделлю B6 і з’ясували, чи варто переплачувати за дорожчу модифікацію.
У чому полягає різниця між LG B6E та LG B6
Модель LG B6E позиціонується як спрощена версія базового OLED-телевізора B6. За заявою виробника, відмінність між пристроями зводиться лише до двох технологій: оригінальний B6 оснащений функціями обробки зображення та звуку Precision HDR Master Pro і Precision Sound Master Pro, яких немає в B6E.
При цьому 55-дюймовий LG B6E пропонується за ціною 799,99 доларів (при стандартній вартості 1299,99 доларів). За цю ж суму покупцям доступний лише 48-дюймовий варіант базової моделі B6, що робить B6E вигіднішою покупкою.
Технічні характеристики та комплектація
- Дисплей: 55" OLED, роздільна здатність 4K, підтримка Dolby Vision
- Процесор: Alpha 8 Gen 3 AI
- Операційна система: webOS 26 із спрощеною навігацією та оновленим меню
- Функції для геймерів: частота оновлення 4K 120 Гц, повна підтримка VRR (змінна частота оновлення), ALLM, HGiG та Dolby Vision Gaming
Переваги та недоліки
Переваги:
- Чудовий вибір для ігор: повний набір функцій HDMI 2.1 (4K 120 Гц, VRR) та мінімальна затримка введення.
- Якість зображення: високий контраст, глибокий чорний колір та насичена передача кольорів.
- Зручна смарт-платформа: система webOS 26 забезпечує швидку навігацію та зручні картки швидких налаштувань.
Недоліки:
- Відблиски у освітленій кімнаті: Екран відбиває джерело світла, через що зображення тьмяніє при яскравому денному або штучному освітленні.
- Скромний вбудований звук: обмежена звукова сцена та посередній бас (для перегляду фільмів рекомендується підключити саундбар).
- Поступається старшій серії LG C6: Модель C6 пропонує значно вищу яскравість, точну передачу кольорів та флагманський процесор.
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