Найкращий бюджетний OLED-телевізор LG 2026 року: яку модель рекомендують експерти

Компанія LG пропонує доступну версію популярного OLED-телевізора 2026 року — LG B6E.

Експерти видання TechRadar порівняли новинку з базовою моделлю B6 і з’ясували, чи варто переплачувати за дорожчу модифікацію.

У чому полягає різниця між LG B6E та LG B6

Модель LG B6E позиціонується як спрощена версія базового OLED-телевізора B6. За заявою виробника, відмінність між пристроями зводиться лише до двох технологій: оригінальний B6 оснащений функціями обробки зображення та звуку Precision HDR Master Pro і Precision Sound Master Pro, яких немає в B6E.

При цьому 55-дюймовий LG B6E пропонується за ціною 799,99 доларів (при стандартній вартості 1299,99 доларів). За цю ж суму покупцям доступний лише 48-дюймовий варіант базової моделі B6, що робить B6E вигіднішою покупкою.

Відео дня

Телевізор LG B6E Фото: techradar.com

Технічні характеристики та комплектація

Дисплей: 55" OLED, роздільна здатність 4K, підтримка Dolby Vision

55" OLED, роздільна здатність 4K, підтримка Dolby Vision Процесор: Alpha 8 Gen 3 AI

Alpha 8 Gen 3 AI Операційна система: webOS 26 із спрощеною навігацією та оновленим меню

webOS 26 із спрощеною навігацією та оновленим меню Функції для геймерів: частота оновлення 4K 120 Гц, повна підтримка VRR (змінна частота оновлення), ALLM, HGiG та Dolby Vision Gaming

Переваги та недоліки

Переваги:

Чудовий вибір для ігор: повний набір функцій HDMI 2.1 (4K 120 Гц, VRR) та мінімальна затримка введення.

повний набір функцій HDMI 2.1 (4K 120 Гц, VRR) та мінімальна затримка введення. Якість зображення: високий контраст, глибокий чорний колір та насичена передача кольорів.

високий контраст, глибокий чорний колір та насичена передача кольорів. Зручна смарт-платформа: система webOS 26 забезпечує швидку навігацію та зручні картки швидких налаштувань.

Недоліки:

Відблиски у освітленій кімнаті: Екран відбиває джерело світла, через що зображення тьмяніє при яскравому денному або штучному освітленні.

Екран відбиває джерело світла, через що зображення тьмяніє при яскравому денному або штучному освітленні. Скромний вбудований звук: обмежена звукова сцена та посередній бас (для перегляду фільмів рекомендується підключити саундбар).

обмежена звукова сцена та посередній бас (для перегляду фільмів рекомендується підключити саундбар). Поступається старшій серії LG C6: Модель C6 пропонує значно вищу яскравість, точну передачу кольорів та флагманський процесор.

Раніше повідомлялося, що PlayStation 5 дасть змогу дивитися 100 телеканалів безкоштовно, але є одна умова.