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Найкращий бюджетний OLED-телевізор LG 2026 року: яку модель рекомендують експерти

Телевізор LG B6 OLED
Телевізор LG B6 OLED | Фото: Tom's Guide

Компанія LG пропонує доступну версію популярного OLED-телевізора 2026 року — LG B6E.

Експерти видання TechRadar порівняли новинку з базовою моделлю B6 і з’ясували, чи варто переплачувати за дорожчу модифікацію.

У чому полягає різниця між LG B6E та LG B6

Модель LG B6E позиціонується як спрощена версія базового OLED-телевізора B6. За заявою виробника, відмінність між пристроями зводиться лише до двох технологій: оригінальний B6 оснащений функціями обробки зображення та звуку Precision HDR Master Pro і Precision Sound Master Pro, яких немає в B6E.

При цьому 55-дюймовий LG B6E пропонується за ціною 799,99 доларів (при стандартній вартості 1299,99 доларів). За цю ж суму покупцям доступний лише 48-дюймовий варіант базової моделі B6, що робить B6E вигіднішою покупкою.

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Телевізор LG B6E з технологією OLED
Телевізор LG B6E
Фото: techradar.com

Технічні характеристики та комплектація

  • Дисплей: 55" OLED, роздільна здатність 4K, підтримка Dolby Vision
  • Процесор: Alpha 8 Gen 3 AI
  • Операційна система: webOS 26 із спрощеною навігацією та оновленим меню
  • Функції для геймерів: частота оновлення 4K 120 Гц, повна підтримка VRR (змінна частота оновлення), ALLM, HGiG та Dolby Vision Gaming

Переваги та недоліки

Переваги:

  • Чудовий вибір для ігор: повний набір функцій HDMI 2.1 (4K 120 Гц, VRR) та мінімальна затримка введення.
  • Якість зображення: високий контраст, глибокий чорний колір та насичена передача кольорів.
  • Зручна смарт-платформа: система webOS 26 забезпечує швидку навігацію та зручні картки швидких налаштувань.

Недоліки:

  • Відблиски у освітленій кімнаті: Екран відбиває джерело світла, через що зображення тьмяніє при яскравому денному або штучному освітленні.
  • Скромний вбудований звук: обмежена звукова сцена та посередній бас (для перегляду фільмів рекомендується підключити саундбар).
  • Поступається старшій серії LG C6: Модель C6 пропонує значно вищу яскравість, точну передачу кольорів та флагманський процесор.

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