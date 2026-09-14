"Кто победит в гонке, тот и победит": Трамп отверг призывы замедлить развитие ИИ

Президент США Дональд Трамп выступил против идеи приостановить разработку моделей искусственного интеллекта (ИИ). Ранее ряд ключевых разработчиков таких платформ выразили свои опасения по поводу развития подобных систем.

Он заявил, что Соединённые Штаты должны сохранить технологическое превосходство над Китаем, и не считает развитие ИИ источником серьёзных рисков. Об этом пишет The Washington Post.

Мы опережаем Китай в области ИИ, мы — самая технологически развитая страна в мире, и, честно говоря, я хочу, чтобы так оставалось и впредь. Кто победит в гонке за ИИ, тот и победит. — заявил Трамп.

Президент также раскритиковал предупреждения о возможных последствиях стремительного развития технологий, назвав их проявлением "негативных сил". Он убежден, что именно они поднимают этот вопрос, который "им не следовало бы поднимать", поскольку, по мнению главы Белого дома, разработчики поднимают вопросы, "которые не будут иметь места".

Как отмечает WP, экономическая стратегия Трампа в значительной степени опирается на ускоренное внедрение искусственного интеллекта. Технологический бум поддерживает фондовый рынок, который демонстрирует исторически высокие показатели.

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Критика на фоне опасений по поводу ИИ

В то же время позиция президента подверглась новой критике после того, как руководители трёх ведущих компаний в сфере ИИ — Дарио Амодей из Anthropic, Сэм Альтман из OpenAI и Илон Маск из xAI — поддержали предложения о замедлении развития возможностей моделей.

Дискуссия обострилась на фоне опасений относительно опасностей, которые могут возникнуть в результате дальнейшего совершенствования искусственного интеллекта. Дополнительный резонанс вызвало заявление бывшего исследователя Anthropic, который предупредил, что компания и её конкуренты безответственно создают новые модели.

Реакция Трампа в очередной раз подтвердила его поддержку сторонников максимально быстрого развития ИИ. В то же время, по данным WP, обеспокоенность потенциальными угрозами этой технологии выражают даже отдельные республиканцы и союзники партии в технологической отрасли.

Ранее Фокус сообщал о том, как россияне использовали ИИ Claude для кибератаки и обучения дронов. Подозреваемые были связаны с группировками, которым приписывают связи с СЗР РФ и которые ставили перед собой ряд задач.

Впоследствии стало известно, что Маск и Альтман поддержали призыв замедлить развитие ИИ. Это заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как компания Anthropic сообщила, что её чат-бот Claude использовался для попыток создания биологического оружия, шпионажа за Украиной и мошенничества в отношении пользователей приложений для знакомств.