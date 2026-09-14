«Хто переможе в гонці, той переможе»: Трамп відкинув заклики сповільнити розвиток ШІ

Президент США Дональд Трамп виступив проти ідеї пригальмувати розробку моделей штучного інтелекту (ШІ). Раніше низка ключових розробників таких платформ висловили свої побоювання щодо розвитку таких систем.

Він заявив, що Сполучені Штати повинні зберегти технологічну перевагу над Китаєм, і не вважає вдосконалення ШІ джерелом серйозних ризиків. Про це пише The Washington Post.

Ми випереджаємо Китай в області ШІ, ми найтехнологічніше розвинена країна у світі, і, відверто кажучи, я хочу, щоб так залишалося і надалі. Хто переможе в гонці за ШІ, той переможе. — заявив Трамп.

Президент також розкритикував попередження про можливі наслідки стрімкого розвитку технологій, назвавши їх проявом "негативних сил". Він переконаний, що саме вони ставлять це питання, яке "їм не слід було б його порушувати", бо, на думку глави Білого дому, розробники порушують питання, "які не відбудуться".

Як зазначає WP, економічна стратегія Трампа значною мірою спирається на прискорене впровадження штучного інтелекту. Технологічний бум підтримує фондовий ринок, який демонструє історично високі показники.

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Критика на тлі побоювань щодо ШІ

Водночас позиція президента зазнала нової критики після того, як керівники трьох провідних ШІ-компаній — Даріо Амодей з Anthropic, Сема Альтмана з OpenAI та Ілона Маска з xAI — підтримали пропозиції щодо уповільнення розвитку можливостей моделей.

Дискусія загострилася на тлі побоювань щодо небезпек, які можуть виникнути через подальше вдосконалення штучного інтелекту. Додатковий резонанс спричинила заява колишнього дослідника Anthropic, який попередив, що компанія та її конкуренти безвідповідально створюють нові моделі.

Реакція Трампа вкотре засвідчила його підтримку прихильників максимально швидкого розвитку ШІ. Водночас, за даними WP, занепокоєння через потенційні загрози технології висловлюють навіть окремі республіканці та союзники партії в технологічній індустрії.

Раніше Фокус повідомляв про те, як росіяни використали ШІ Claude для кібератаки та навчання дронів. Підозрювані мали стосунок до угрупувань, яким приписують зв'язок із СЗР РФ, і які мали низку задач.

Згодом стало відомо, що Маск та Альтман підтримали заклик уповільнити розвиток ШІ. Ця заява пролунала всього через кілька днів після того, як Anthropic повідомила, що її чат-бот Claude використовувався для спроб створення біологічної зброї, шпигунства за Україною та шахрайства щодо користувачів додатків для знайомств.