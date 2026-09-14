iOS 27 стала доступна всем: топ-8 функций и список совместимых iPhone (фото)

Apple выпустила финальную версию операционной системы iOS 27 для совместимых смартфонов. Обновление содержит восемь ключевых новшеств, включая глубокую модернизацию голосового ассистента Siri.

Новая прошивка доступна для загрузки через стандартное меню настроек устройства, пишет MacRumors.

Новые функции iOS 27

Siri AI нового поколения: Старый голосовой помощник заменен на продвинутую нейросетевую модель на базе Apple Intelligence. Ассистент получил отдельное приложение, научился считывать контекст с экрана и выполнять сложные действия внутри сторонних программ. Доступ к Siri AI открыт только на моделях начиная с iPhone 15 Pro. На старте поддерживается исключительно английский язык, действуют суточные лимиты на запросы, а в странах Евросоюза опция временно отключена из-за требований регуляторов.

Старый голосовой помощник заменен на продвинутую нейросетевую модель на базе Apple Intelligence. Ассистент получил отдельное приложение, научился считывать контекст с экрана и выполнять сложные действия внутри сторонних программ. Доступ к Siri AI открыт только на моделях начиная с iPhone 15 Pro. На старте поддерживается исключительно английский язык, действуют суточные лимиты на запросы, а в странах Евросоюза опция временно отключена из-за требований регуляторов. Расширенные инструменты Apple Intelligence: В приложении "Фото" появились генеративные функции дорисовки краев кадра ("Extend") и умного кадрирования ("Reframe"). Сервис Image Playground научился создавать фотореалистичные изображения, приложение "Команды" теперь формирует автоматизации по текстовому описанию задачи, а камеры системы HomeKit Secure Video автоматически генерируют текстовые описания записанных событий.

В приложении "Фото" появились генеративные функции дорисовки краев кадра ("Extend") и умного кадрирования ("Reframe"). Сервис Image Playground научился создавать фотореалистичные изображения, приложение "Команды" теперь формирует автоматизации по текстовому описанию задачи, а камеры системы HomeKit Secure Video автоматически генерируют текстовые описания записанных событий. Редизайн интерфейса Liquid Glass: Представленный в прошлой версии дизайн доработан: улучшена контрастность, уменьшены искажения при преломлении света, а значки приложений стали более четкими. В системных настройках добавлен специальный ползунок для ручной регулировки уровня прозрачности элементов интерфейса.

Представленный в прошлой версии дизайн доработан: улучшена контрастность, уменьшены искажения при преломлении света, а значки приложений стали более четкими. В системных настройках добавлен специальный ползунок для ручной регулировки уровня прозрачности элементов интерфейса. Повышение быстродействия: Запуск приложений в системе ускорился на величину до 30%, подгрузка медиафайлов в библиотеке приложения "Фото" происходит на 70% быстрее, а передача файлов через AirDrop ускорилась на 80%.

Запуск приложений в системе ускорился на величину до 30%, подгрузка медиафайлов в библиотеке приложения "Фото" происходит на 70% быстрее, а передача файлов через AirDrop ускорилась на 80%. Функция iPhone Handoff: Нововведение позволяет одновременно использовать один и тот же телефонный номер на двух разных смартфонах iPhone и бесшовно переключаться между ними. Опция требует поддержки сотового оператора (на старте запущена у T-Mobile в США с абонплатой $5 в месяц и у Deutsche Telekom в Германии).

Нововведение позволяет одновременно использовать один и тот же телефонный номер на двух разных смартфонах iPhone и бесшовно переключаться между ними. Опция требует поддержки сотового оператора (на старте запущена у T-Mobile в США с абонплатой $5 в месяц и у Deutsche Telekom в Германии). Разделение чеков через Apple Cash: Пользователи в США могут навести камеру смартфона на бумажный счет в ресторане через специальный режим Siri. Система распознает отдельные позиции, распределит доли между участниками с учетом налогов и чаевых, а также сформирует запрос на оплату через Apple Cash в "Сообщениях" или кошельке Wallet.

Пользователи в США могут навести камеру смартфона на бумажный счет в ресторане через специальный режим Siri. Система распознает отдельные позиции, распределит доли между участниками с учетом налогов и чаевых, а также сформирует запрос на оплату через Apple Cash в "Сообщениях" или кошельке Wallet. Гибкое скрытие геопозиции в "Локаторе": Передачу координат теперь можно настроить на точный промежуток времени (например, на конкретное количество дней и часов) либо задать срок окончания таймера. Также добавлена возможность временно отключить трансляцию местоположения для выбранного контакта до конца дня без отправки ему системных уведомлений.

Передачу координат теперь можно настроить на точный промежуток времени (например, на конкретное количество дней и часов) либо задать срок окончания таймера. Также добавлена возможность временно отключить трансляцию местоположения для выбранного контакта до конца дня без отправки ему системных уведомлений. Видеоприложения для CarPlay: Автомобильная система научилась воспроизводить потоковое видео через AirPlay на штатном экране машины, а сторонние разработчики получили возможность создавать нативные видеоплееры для CarPlay. В целях безопасности воспроизведение видео разрешено только во время стоянки (например, при зарядке электрокара).

Видео дня

Siri AI - главное нововведение iOS 27 Фото: Apple

Список поддерживаемых iPhone

Обновление доступно для следующих смартфонов:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Duo

iPhone 17e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (второго поколения и новее)

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