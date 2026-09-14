iOS 27 стала доступною для всіх: 8 найкращих функцій та перелік сумісних моделей iPhone (фото)

Apple випустила остаточну версію операційної системи iOS 27 для сумісних смартфонів. Оновлення містить вісім ключових нововведень, зокрема глибоку модернізацію голосового асистента Siri.

Нова прошивка доступна для завантаження через стандартне меню налаштувань пристрою, повідомляє MacRumors.

Нові функції iOS 27

Siri AI нового покоління: старий голосовий помічник замінено на вдосконалену нейромережеву модель на базі Apple Intelligence. Асистент отримав окремий додаток, навчився зчитувати контекст з екрана та виконувати складні дії в сторонніх програмах. Доступ до Siri AI відкрито лише на моделях, починаючи з iPhone 15 Pro. На початковому етапі підтримується виключно англійська мова, діють добові ліміти на запити, а в країнах Євросоюзу ця опція тимчасово вимкнена через вимоги регуляторних органів.

старий голосовий помічник замінено на вдосконалену нейромережеву модель на базі Apple Intelligence. Асистент отримав окремий додаток, навчився зчитувати контекст з екрана та виконувати складні дії в сторонніх програмах. Доступ до Siri AI відкрито лише на моделях, починаючи з iPhone 15 Pro. На початковому етапі підтримується виключно англійська мова, діють добові ліміти на запити, а в країнах Євросоюзу ця опція тимчасово вимкнена через вимоги регуляторних органів. Розширені інструменти Apple Intelligence: у додатку "Фото" з’явилися генеративні функції доповнення країв кадру ("Extend") та розумного кадрування ("Reframe"). Сервіс Image Playground навчився створювати фотореалістичні зображення, додаток "Команди" тепер формує автоматизацію на основі текстового опису завдання, а камери системи HomeKit Secure Video автоматично генерують текстові описи записаних подій.

у додатку "Фото" з’явилися генеративні функції доповнення країв кадру ("Extend") та розумного кадрування ("Reframe"). Сервіс Image Playground навчився створювати фотореалістичні зображення, додаток "Команди" тепер формує автоматизацію на основі текстового опису завдання, а камери системи HomeKit Secure Video автоматично генерують текстові описи записаних подій. Редизайн інтерфейсу Liquid Glass: Представлений у попередній версії дизайн доопрацьовано: покращено контрастність, зменшено спотворення при заломленні світла, а іконки додатків стали чіткішими. У системних налаштуваннях додано спеціальний повзунок для ручного регулювання рівня прозорості елементів інтерфейсу.

Представлений у попередній версії дизайн доопрацьовано: покращено контрастність, зменшено спотворення при заломленні світла, а іконки додатків стали чіткішими. У системних налаштуваннях додано спеціальний повзунок для ручного регулювання рівня прозорості елементів інтерфейсу. Підвищення швидкодії: запуск додатків у системі прискорився на 30%, завантаження медіафайлів у бібліотеці додатка "Фото" відбувається на 70% швидше, а передача файлів через AirDrop прискорилася на 80%.

запуск додатків у системі прискорився на 30%, завантаження медіафайлів у бібліотеці додатка "Фото" відбувається на 70% швидше, а передача файлів через AirDrop прискорилася на 80%. Функція iPhone Handoff: Нова функція дозволяє одночасно використовувати один і той самий телефонний номер на двох різних смартфонах iPhone та плавно перемикатися між ними. Ця опція вимагає підтримки мобільного оператора (спочатку її запустили T-Mobile у США з абонентською платою 5 доларів на місяць та Deutsche Telekom у Німеччині).

Нова функція дозволяє одночасно використовувати один і той самий телефонний номер на двох різних смартфонах iPhone та плавно перемикатися між ними. Ця опція вимагає підтримки мобільного оператора (спочатку її запустили T-Mobile у США з абонентською платою 5 доларів на місяць та Deutsche Telekom у Німеччині). Розподіл рахунків через Apple Cash: Користувачі у США можуть навести камеру смартфона на паперовий рахунок у ресторані за допомогою спеціального режиму Siri. Система розпізнає окремі позиції, розподілить частки між учасниками з урахуванням податків і чайових, а також сформує запит на оплату через Apple Cash у "Повідомленнях" або гаманці Wallet.

Користувачі у США можуть навести камеру смартфона на паперовий рахунок у ресторані за допомогою спеціального режиму Siri. Система розпізнає окремі позиції, розподілить частки між учасниками з урахуванням податків і чайових, а також сформує запит на оплату через Apple Cash у "Повідомленнях" або гаманці Wallet. Гнучке приховування геопозиції в "Локаторі": передачу координат тепер можна налаштувати на точний проміжок часу (наприклад, на конкретну кількість днів і годин) або задати термін закінчення таймера. Також додано можливість тимчасово вимкнути трансляцію місцезнаходження для обраного контакту до кінця дня без надсилання йому системних сповіщень.

передачу координат тепер можна налаштувати на точний проміжок часу (наприклад, на конкретну кількість днів і годин) або задати термін закінчення таймера. Також додано можливість тимчасово вимкнути трансляцію місцезнаходження для обраного контакту до кінця дня без надсилання йому системних сповіщень. Відеододатки для CarPlay: Автомобільна система навчилася відтворювати потокове відео через AirPlay на штатному екрані автомобіля, а сторонні розробники отримали можливість створювати нативні відеоплеєри для CarPlay. З міркувань безпеки відтворення відео дозволено лише під час стоянки (наприклад, під час заряджання електромобіля).

Видео дня

Siri AI — головне нововведення iOS 27 Фото: Apple

Перелік сумісних моделей iPhone

Оновлення доступне для таких смартфонів:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Duo

iPhone 17e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (другого покоління та новіші моделі)

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