Діджитал
iOS 27 стала доступною для всіх: 8 найкращих функцій та перелік сумісних моделей iPhone (фото)
Apple випустила остаточну версію операційної системи iOS 27 для сумісних смартфонів. Оновлення містить вісім ключових нововведень, зокрема глибоку модернізацію голосового асистента Siri.
Нова прошивка доступна для завантаження через стандартне меню налаштувань пристрою, повідомляє MacRumors.
Нові функції iOS 27
- Siri AI нового покоління: старий голосовий помічник замінено на вдосконалену нейромережеву модель на базі Apple Intelligence. Асистент отримав окремий додаток, навчився зчитувати контекст з екрана та виконувати складні дії в сторонніх програмах. Доступ до Siri AI відкрито лише на моделях, починаючи з iPhone 15 Pro. На початковому етапі підтримується виключно англійська мова, діють добові ліміти на запити, а в країнах Євросоюзу ця опція тимчасово вимкнена через вимоги регуляторних органів.
- Розширені інструменти Apple Intelligence: у додатку "Фото" з’явилися генеративні функції доповнення країв кадру ("Extend") та розумного кадрування ("Reframe"). Сервіс Image Playground навчився створювати фотореалістичні зображення, додаток "Команди" тепер формує автоматизацію на основі текстового опису завдання, а камери системи HomeKit Secure Video автоматично генерують текстові описи записаних подій.
- Редизайн інтерфейсу Liquid Glass: Представлений у попередній версії дизайн доопрацьовано: покращено контрастність, зменшено спотворення при заломленні світла, а іконки додатків стали чіткішими. У системних налаштуваннях додано спеціальний повзунок для ручного регулювання рівня прозорості елементів інтерфейсу.
- Підвищення швидкодії: запуск додатків у системі прискорився на 30%, завантаження медіафайлів у бібліотеці додатка "Фото" відбувається на 70% швидше, а передача файлів через AirDrop прискорилася на 80%.
- Функція iPhone Handoff: Нова функція дозволяє одночасно використовувати один і той самий телефонний номер на двох різних смартфонах iPhone та плавно перемикатися між ними. Ця опція вимагає підтримки мобільного оператора (спочатку її запустили T-Mobile у США з абонентською платою 5 доларів на місяць та Deutsche Telekom у Німеччині).
- Розподіл рахунків через Apple Cash: Користувачі у США можуть навести камеру смартфона на паперовий рахунок у ресторані за допомогою спеціального режиму Siri. Система розпізнає окремі позиції, розподілить частки між учасниками з урахуванням податків і чайових, а також сформує запит на оплату через Apple Cash у "Повідомленнях" або гаманці Wallet.
- Гнучке приховування геопозиції в "Локаторі": передачу координат тепер можна налаштувати на точний проміжок часу (наприклад, на конкретну кількість днів і годин) або задати термін закінчення таймера. Також додано можливість тимчасово вимкнути трансляцію місцезнаходження для обраного контакту до кінця дня без надсилання йому системних сповіщень.
- Відеододатки для CarPlay: Автомобільна система навчилася відтворювати потокове відео через AirPlay на штатному екрані автомобіля, а сторонні розробники отримали можливість створювати нативні відеоплеєри для CarPlay. З міркувань безпеки відтворення відео дозволено лише під час стоянки (наприклад, під час заряджання електромобіля).
Видео дня
Перелік сумісних моделей iPhone
Оновлення доступне для таких смартфонів:
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo
- iPhone 17e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (другого покоління та новіші моделі)
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