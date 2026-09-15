Смартфоны, которые оказались лучше нового Pixel 11 Pro: Samsung, Nothing, Motorola (фото)

Эксперты считают, что Samsung Galaxy S26 Plus, Nothing Phone 3 и Motorola Razr (2026) ничем не уступают модели Pixel 11 Pro.

У Pixel 11 Pro есть вполне реальные недостатки. Справедливо будет указать на них и объяснить, почему стоит рассмотреть альтернативные варианты, пишут специалисты androidauthority.com.

Samsung Galaxy S26 Plus

Смартфон Samsung Galaxy S26 Plus Фото: Tom's Guide

Модель среднего звена в линейке S26 — Galaxy S26 Plus — предлагает многое из того, чего, по мнению критиков, не хватает флагману Google.

Чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 достаточно мощен, чтобы справиться с любыми задачами, а к игровым возможностям S26 Plus нет тех вопросов, которые возникают к Pixel. В этом году нет и разрыва в объеме оперативной памяти. Да, можно доплатить за версию Pixel 11 Pro с 16 ГБ ОЗУ — такой опции у Samsung нет. Однако это обойдется дороже. А в одной ценовой категории и S26 Plus, и Pixel 11 Pro предлагают 12 ГБ оперативной памяти.

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У Samsung есть и другие преимущества. Хотя за эту цену хотелось бы видеть в S26 Plus более продвинутую систему камер, трудно спорить с подходом компании к ПО. Оболочка One UI 9 отличается богатым функционалом и отличной работой, а Samsung обещает те же 7 лет обновлений, что и Google. Смартфон отличается надежным аккумулятором и премиальным качеством сборки.

"Если вы хотите сэкономить еще больше, но получить схожий опыт использования в более компактном корпусе, стоит присмотреться к базовой модели Galaxy S26", — заключают эксперты.

Motorola Razr (2026)

Смартфон Motorola Razr (2026) Фото: Android Central

Motorola Razr (2026) — отличная альтернатива Pixel 11 Pro на базе Android, и дело здесь не в производительности, а в стиле.

Это компактное и функциональное устройство, пользоваться которым — одно удовольствие. Motorola не обеспечит такой же уровень программной поддержки, как Google, но сам процесс использования Razr вызывает яркие эмоции. Пусть производительность Razr и соответствует среднему сегменту, это вовсе не "тормозящий" аппарат. Тестировщики ни разу не сталкивались с замедлением работы этого устройства. Кроме того, смартфон отличается отличной автономностью, достойными камерами и интересным внешним дисплеем, который помогает отвлечься от бесконечной прокрутки ленты.

"Если вы ищете что-то необычное, стоит обратить внимание на Razr (2026)", — делают вывод авторы.

Nothing Phone 3

Смартфон Nothing Phone 3 Фото: androidpolice.com

Nothing Phone 3 может многое предложить. Он оснащен чипсетом Snapdragon 8s Gen 4 и 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Есть версия с 16 ГБ, ее можно приобрести по цене ниже базовой модели Pixel 11 Pro.

Nothing Phone получил емкий кремний-углеродный аккумулятор на 5150 мА·ч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт. Компания обещает 5 лет программной поддержки и проделала отличную работу над оболочкой NothingOS. Система не столь интуитивно понятна, как ПО Google, но она удобна, проста в освоении и интересна. Кроме того, внимания заслуживает и тройная камера смартфона с разрешением 50 Мп.

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