Смартфони, які виявилися кращими за новий Pixel 11 Pro: Samsung, Nothing, Motorola (фото)

Експерти вважають, що Samsung Galaxy S26 Plus, Nothing Phone 3 та Motorola Razr (2026) нічим не поступаються моделі Pixel 11 Pro.

У Pixel 11 Pro є цілком реальні недоліки. Буде справедливо вказати на них і пояснити, чому варто розглянути альтернативні варіанти, пишуть фахівці androidauthority.com.

Samsung Galaxy S26 Plus

Смартфон Samsung Galaxy S26 Plus Фото: Tom's Guide

Модель середнього класу в лінійці S26 — Galaxy S26 Plus — пропонує багато з того, чого, на думку критиків, бракує флагману Google.

Чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 достатньо потужний, щоб впоратися з будь-якими завданнями, а щодо ігрових можливостей S26 Plus немає тих зауважень, які виникають стосовно Pixel. Цього року немає й розриву в обсязі оперативної пам’яті. Так, можна доплатити за версію Pixel 11 Pro з 16 ГБ оперативної пам’яті — такої опції у Samsung немає. Однак це обійдеться дорожче. А в одній ціновій категорії і S26 Plus, і Pixel 11 Pro пропонують 12 ГБ оперативної пам’яті.

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У Samsung є й інші переваги. Хоча за таку ціну хотілося б бачити в S26 Plus більш просунуту систему камер, важко заперечувати підхід компанії до програмного забезпечення. Оболонка One UI 9 відрізняється багатим функціоналом і чудовою роботою, а Samsung обіцяє ті самі 7 років оновлень, що й Google. Смартфон вирізняється надійним акумулятором і преміальною якістю збірки.

"Якщо ви хочете заощадити ще більше, але отримати подібний досвід користування в більш компактному корпусі, варто звернути увагу на базову модель Galaxy S26", — підсумовують експерти.

Motorola Razr (2026)

Смартфон Motorola Razr (2026) Фото: Android Central

Motorola Razr (2026) — чудова альтернатива Pixel 11 Pro на базі Android, і справа тут не в продуктивності, а в стилі.

Це компактний і функціональний пристрій, користуватися яким — одне задоволення. Motorola не забезпечить такого ж рівня програмної підтримки, як Google, але сам процес користування Razr викликає яскраві емоції. Нехай продуктивність Razr і відповідає середньому сегменту, це аж ніяк не пристрій, що "гальмує". Тестувальники жодного разу не стикалися зі сповільненням роботи цього пристрою. Крім того, смартфон відрізняється чудовою автономністю, гідними камерами та цікавим зовнішнім дисплеєм, який допомагає відволіктися від нескінченного прокручування стрічки.

"Якщо ви шукаєте щось незвичайне, варто звернути увагу на Razr (2026)", — роблять висновок автори.

Nothing Phone 3

Смартфон Nothing Phone 3 Фото: androidpolice.com

Nothing Phone 3 має чимало переваг. Він оснащений чіпсетом Snapdragon 8s Gen 4 та 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті. Існує версія з 16 ГБ, яку можна придбати за ціною, нижчою за базову модель Pixel 11 Pro.

Nothing Phone отримав ємний кремній-вуглецевий акумулятор на 5150 мА·год і підтримує швидку дротову зарядку потужністю 65 Вт. Компанія обіцяє 5 років програмної підтримки та проробила чудову роботу над оболонкою NothingOS. Система не настільки інтуїтивно зрозуміла, як ПЗ Google, але вона зручна, проста в освоєнні та цікава. Крім того, на увагу заслуговує й потрійна камера смартфона з роздільною здатністю 50 Мп.

Раніше ми писали про те, які смарт-годинники Galaxy Watch сумісні зі старими смартфонами Samsung. Навіть старі телефони Samsung можуть підтримувати найновіші моделі Galaxy Watch, однак важливо, яка у них версія Android.