3 самые распространенные проблемы со звуковыми панелями и способы их решения (фото)

Саундбары бюджетного ценового сегмента нередко подвержены неисправностям. Эксперты рассказали, как их можно устранить самостоятельно.

К числу самых распространенных неполадок относятся прерывание звука во время просмотра передач, некорректная работа сабвуфера или тыловых колонок и полное отсутствие звука. Решение этих типичных проблем обычно довольно простое, сообщает bgr.com.

Звуковая панель не воспроизводит звук

Саундбар Bravia Theater Bar 7 Фото: Future

Большинство современных телевизоров автоматически передают аудиосигнал на подключенную звуковую панель, особенно при использовании интерфейсов HDMI ARC или eARC. Поэтому после установки новой системы крайне неприятно включить телевизор и ничего не услышать. Иногда о проблеме свидетельствует явный признак, например, мигающий индикатор на самой панели. Это распространенная проблема, с которой могут столкнуться владельцы звуковых панелей любых брендов. Чаще всего она связана с неполадками подключения или несоответствием настроек звука на телевизоре и звуковой панели.

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"Для устранения этой проблемы в первую очередь следует проверить правильность подключения. Например, если вы используете HDMI ARC или eARC, убедитесь, что кабель HDMI подключен к соответствующим разъемам на обоих устройствах. После подключения всех кабелей убедитесь, что на саундбаре выбран правильный входной сигнал. Большинство саундбаров TCL оснащены отдельными входами для различных типов подключения, таких как HDMI, оптический кабель и Bluetooth", — пишут авторы.

Важно убедиться, что на саундбаре выбран именно тот тип подключения, который вы используете. Если звук по-прежнему отсутствует, возможно, потребуется изменить настройки аудио на телевизоре. Хотя порядок действий зависит от марки телевизора, в целом нужно найти раздел настроек звука и переключить параметр "Вывод звука" (Audio Output) на внешние динамики, HDMI ARC или оптический выход.

Звук саундбара прерывается

Звуковая панель samsung Фото: Samsung

Если звук периодически пропадает, то, чаще всего, причина кроется в способе подключения звуковой панели к телевизору. Если она сопряжена с телевизором по Bluetooth, попробуйте использовать проводное соединение. Несмотря на значительное развитие технологии Bluetooth, она остается наиболее уязвимой к помехам. Иными словами, вероятность прерывания звука или рассинхронизации при таком подключении выше, чем при использовании других способов.

Тем не менее, если вы перешли на HDMI или оптический кабель, но проблемы со звуком сохранились, убедитесь, что кабели плотно вставлены в соответствующие разъемы саундбара и телевизора. Кроме того, если кабели имеют какие-либо физические повреждения, попробуйте заменить их — это может решить проблему.

Не работают тыловые колонки или сабвуфер саундбара

Amazon Fire TV Soundbar Plus Фото: Amazon

По идее, после подключения саундбара, тыловых колонок и сабвуфера к электросети они должны автоматически распознать друг друга и установить сопряжение. Однако иногда с автоматическим подключением компонентов системы возникают проблемы. Если вы не слышите басов при прослушивании музыки или просмотре фильмов либо если из тыловых колонок вообще не идет звук, скорее всего, они не сопряжены с саундбаром.

Самое простое решение — отключить все устройства от сети, а затем поочередно и методично подключить каждый компонент системы обратно. Сначала включите саундбар, так как он фактически является "мозгом" системы. Затем переходите к сабвуферу и завершите процесс подключением тыловых колонок. Если соединение по-прежнему не устанавливается, возможно, потребуется выполнить сопряжение каждого компонента вручную, следуя инструкциям, прилагаемым к саундбару.

Процедура может немного отличаться в зависимости от конкретной модели, но обычно она сводится к удержанию кнопки сброса (Reset) на сабвуфере или колонках в момент их подключения к электросети. Наконец, если проблемы с подключением, звуком или работой саундбара сохраняются, стоит обратиться в службу поддержки для получения дополнительной помощи в устранении неполадок.

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