Motorola Signature может стать самым важным Android-смартфоном 2027 года: почему (фото)

Signature — один из немногих телефонов Motorola, для которых заявлена ​​поддержка в виде обновлений ОС Android и патчей безопасности в течение 7 лет. Это устраняет проблему, которая обычно была одним из главных слабых мест смартфонов Moto.

Motorola тихо представила тизер своего следующего флагмана. На американском сайте компании ненадолго появилось всплывающее окно с анонсом модели "Signature 27"; оно позволяло мельком увидеть блок камеры устройства и сопровождалось слоганом: "Нас ждет новый взгляд на вещи" (A new perspective is coming), пишет Аndroid Аuthority.

Чего же ожидать от Signature 27

Motorola Signature Фото: gsmarena.com

Стоит признать, что информации о Signature 27 пока крайне мало. Помимо тизерного изображения модуля задней камеры и самого названия модели, о телефоне практически ничего не известно. Тем не менее, можно сделать определенные предположения, опираясь на характеристики предшественника.

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Модель Motorola Signature была анонсирована в январе и стала первым устройством, представившим бренд Signature. Подобно первоначальной концепции серии Edge, выпуск Motorola Signature ознаменовал возвращение компании к созданию полноценного флагманского Android-смартфона в классическом (не складном) корпусе.

Компания отлично справилась с задачей при создании Signature. В этой модели есть практически все, чего можно ожидать от флагманского Android-смартфона 2026 года. Устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. Нет, здесь не используется версия "Elite" актуального чипа Qualcomm 5-го поколения, но, как показало наше тестирование, Snapdragon 8 Gen 5 сам по себе является великолепным процессором.

На лицевой панели Motorola Signature установлен 6,8-дюймовый OLED-экран с впечатляющей частотой обновления 165 Гц. Сзади расположен блок из трех 50-мегапиксельных камер: основной, сверхширокоугольной и телеобъектива. Это точно такая же система камер, как у модели Razr Fold, а значит — отличная.

Motorola Signature Фото: PhoneArena

Также устройство оснащено емким аккумулятором на 5200 мА·ч, поддерживает сверхбыструю проводную зарядку мощностью 90 Вт, а также стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Все это заключено в корпус весом всего 186 граммов (на 40 граммов легче Pixel 11 Pro XL), доступный в трех великолепных цветовых решениях и вариантах отделки от PANTONE.

Signature — один из немногих телефонов Motorola, для которых заявлена ​​поддержка в виде обновлений ОС Android и патчей безопасности в течение 7 лет. Это устраняет проблему, которая обычно была одним из главных слабых мест смартфонов Moto.

Если предположить, что в модели Signature 27 компания Motorola не станет кардинально менять концепцию, то можно ожидать, что новинка унаследует многие (если не все) достоинства первой модели Signature. Иными словами, пользователей ждут отличный процессор Snapdragon, внушительный объем оперативной и встроенной памяти, качественная камера, емкий аккумулятор, быстрая зарядка, уникальный дизайн и длительная программная поддержка.

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