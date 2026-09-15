Motorola Signature може стати найважливішим Android-смартфоном 2027 року: чому (фото)

Signature — один із небагатьох телефонів Motorola, для яких заявлено підтримку у вигляді оновлень ОС Android та патчів безпеки протягом 7 років. Це усуває проблему, яка зазвичай була одним із головних слабких місць смартфонів Moto.

Motorola непомітно представила тизер свого наступного флагмана. На американському сайті компанії ненадовго з’явилося спливаюче вікно з анонсом моделі "Signature 27"; воно давало змогу мигцем побачити блок камери пристрою й супроводжувалося слоганом: "На нас чекає новий погляд на речі" (A new perspective is coming), пише Android Authority.

Чого ж очікувати від Signature 27

Motorola Signature Фото: gsmarena.com

Слід визнати, що інформації про Signature 27 поки що вкрай мало. Окрім тизерного зображення модуля задньої камери та самої назви моделі, про телефон практично нічого не відомо. Проте можна зробити певні припущення, спираючись на характеристики попередника.

Модель Motorola Signature була анонсована в січні і стала першим пристроєм, що представив бренд Signature. Подібно до початкової концепції серії Edge, випуск Motorola Signature ознаменував повернення компанії до створення повноцінного флагманського Android-смартфона в класичному (не складаному) корпусі.

Видео дня

Компанія чудово впоралася із завданням під час створення Signature. У цій моделі є практично все, чого можна очікувати від флагманського Android-смартфона 2026 року. Пристрій оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 5, 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 512 ГБ. Ні, тут не використовується версія "Elite" актуального чипа Qualcomm 5-го покоління, але, як показало наше тестування, Snapdragon 8 Gen 5 сам по собі є чудовим процесором.

На передній панелі Motorola Signature встановлено 6,8-дюймовий OLED-екран із вражаючою частотою оновлення 165 Гц. Ззаду розташований блок із трьох 50-мегапіксельних камер: основної, надширококутної та телеоб'єктива. Це точно така сама система камер, як у моделі Razr Fold, а отже — чудова.

Motorola Signature Фото: PhoneArena

Також пристрій оснащений ємним акумулятором на 5200 мА·год, підтримує надшвидку дротову зарядку потужністю 90 Вт, а також стандарти Wi-Fi 7 і Bluetooth 6. Усе це вміщено в корпус вагою всього 186 грамів (на 40 грамів легший за Pixel 11 Pro XL), доступний у трьох чудових кольорах та варіантах оздоблення від PANTONE.

Signature — один із небагатьох телефонів Motorola, для яких заявлено підтримку у вигляді оновлень ОС Android та патчів безпеки протягом 7 років. Це усуває проблему, яка зазвичай була одним із головних слабких місць смартфонів Moto.

Якщо припустити, що в моделі Signature 27 компанія Motorola не буде кардинально змінювати концепцію, то можна очікувати, що новинка успадкує багато (якщо не всі) переваги першої моделі Signature. Іншими словами, на користувачів чекають чудовий процесор Snapdragon, значний обсяг оперативної та вбудованої пам’яті, якісна камера, ємний акумулятор, швидка зарядка, унікальний дизайн та тривала програмна підтримка.

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