3 найпоширеніші проблеми зі звуковими панелями та способи їх вирішення (фото)

Саундбари бюджетного цінового сегмента нерідко виходять з ладу. Експерти розповіли, як можна самостійно усунути ці несправності.

До найпоширеніших несправностей належать переривання звуку під час перегляду програм, некоректна робота сабвуфера або тилових колонок та повна відсутність звуку. Вирішення цих типових проблем зазвичай досить просте, повідомляє bgr.com.

Звукова панель не відтворює звук

Саундбар Bravia Theater Bar 7 Фото: Future

Більшість сучасних телевізорів автоматично передають аудіосигнал на підключену звукову панель, особливо при використанні інтерфейсів HDMI ARC або eARC. Тому після встановлення нової системи дуже неприємно увімкнути телевізор і нічого не почути. Іноді про проблему свідчить явна ознака, наприклад, миготливий індикатор на самій панелі. Це поширена проблема, з якою можуть зіткнутися власники звукових панелей будь-яких брендів. Найчастіше вона пов’язана з неполадками підключення або невідповідністю налаштувань звуку на телевізорі та звуковій панелі.

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"Щоб усунути цю проблему, насамперед слід перевірити правильність підключення. Наприклад, якщо ви використовуєте HDMI ARC або eARC, переконайтеся, що кабель HDMI підключено до відповідних роз’ємів на обох пристроях. Після підключення всіх кабелів переконайтеся, що на саундбарі обрано правильний вхідний сигнал. Більшість саундбарів TCL оснащені окремими входами для різних типів підключення, таких як HDMI, оптичний кабель і Bluetooth", — пишуть автори.

Важливо переконатися, що на саундбарі обрано саме той тип підключення, який ви використовуєте. Якщо звук і надалі відсутній, можливо, доведеться змінити налаштування аудіо на телевізорі. Хоча порядок дій залежить від марки телевізора, загалом потрібно знайти розділ налаштувань звуку та перемкнути параметр "Вихід звуку" (Audio Output) на зовнішні динаміки, HDMI ARC або оптичний вихід.

Звук саундбара переривається

Звукова панель Samsung Фото: Samsung

Якщо звук періодично зникає, то, найчастіше, причина криється у способі підключення звукової панелі до телевізора. Якщо вона підключена до телевізора через Bluetooth, спробуйте скористатися дротовим з’єднанням. Незважаючи на значний розвиток технології Bluetooth, вона залишається найбільш вразливою до перешкод. Іншими словами, ймовірність переривання звуку або розсинхронізації при такому підключенні вища, ніж при використанні інших способів.

Проте, якщо ви перейшли на HDMI або оптичний кабель, але проблеми зі звуком залишилися, переконайтеся, що кабелі щільно вставлені у відповідні роз’єми саундбара та телевізора. Крім того, якщо кабелі мають будь-які фізичні пошкодження, спробуйте замінити їх — це може вирішити проблему.

Не працюють тилові колонки або сабвуфер саундбара

Amazon Fire TV Soundbar Plus Фото: Amazon

За задумом, після підключення саундбара, тилових колонок і сабвуфера до електромережі вони мають автоматично розпізнати один одного та встановити з’єднання. Однак іноді з автоматичним підключенням компонентів системи виникають проблеми. Якщо ви не чуєте басів під час прослуховування музики або перегляду фільмів, або якщо з тилових колонок взагалі не чути звуку, найімовірніше, вони не з’єднані з саундбаром.

Найпростіше рішення — відключити всі пристрої від мережі, а потім по черзі й методично підключити кожен компонент системи назад. Спочатку увімкніть саундбар, оскільки він фактично є "мозком" системи. Потім перейдіть до сабвуфера та завершіть процес підключенням тилових колонок. Якщо з’єднання, як і раніше, не встановлюється, можливо, доведеться виконати сполучення кожного компонента вручну, дотримуючись інструкцій, що додаються до саундбара.

Процедура може дещо відрізнятися залежно від конкретної моделі, але зазвичай вона полягає у тривалому натисканні кнопки скидання (Reset) на сабвуфері або колонках під час їх підключення до електромережі. Нарешті, якщо проблеми з підключенням, звуком або роботою саундбара зберігаються, варто звернутися до служби підтримки для отримання додаткової допомоги в усуненні неполадок.

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