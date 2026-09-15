Лучшие модели iPhone для покупки в 2026 году: 5 смартфонов на выбор (фото)
Обзор iPhone, покупка которых оправдана в 2026 году с учетом последних изменений; модели ранжированы от наиболее рекомендуемых до наименее привлекательных, исходя из типичных сценариев использования.
Apple только что выпустила модели iPhone 18 Pro и первый складной смартфон, одновременно сняв с производства линейку iPhone 17 Pro. Некоторые более старые модели остаются в продаже, хотя цены на них выросли, пишет gizmochina.com.
iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro — это шаг вперед, если нужен флагман с новейшими возможностями в компактном корпусе. По сравнению с iPhone 17 Pro, главные нововведения — процессор A20 Pro (созданный по более энергоэффективному 2-нм техпроцессу), обеспечивающий заметно более высокую стабильную производительность, и новая основная камера Fusion на 48 Мп с переменной диафрагмой и системой оптической стабилизации со сдвигом матрицы 2-го поколения.
Механизм переменной диафрагмы позволяет физически переключаться между 4-мя значениями (f/1.48, f/1.8, f/2.8 и f/4.0) для улучшения качества съемки при слабом освещении и более естественного управления глубиной резкости.
Также увеличилось время автономной работы (до 36 ч воспроизведения видео против 33 ч у 17 Pro), ускорилась зарядка, а максимальный объем памяти теперь достигает 2 ТБ. Дизайн остался привычным, но появились новые варианты расцветки. Если вы часто снимаете фото и видео или просто хотите самый мощный iPhone стандартного размера — это лучший выбор.
iPhone 18 Pro Max
Модель Pro Max получила те же улучшения, что и обычный 18 Pro, включая новый чипсет, основную камеру с переменной диафрагмой, более быструю зарядку и увеличенный объем памяти. Кроме того, она отличается большим дисплеем и самым значительным приростом емкости аккумулятора в линейке: время воспроизведения видео достигает 45 ч (против 39 ч у 17 Pro Max).
Это лучший выбор, если вам нужен большой экран для просмотра контента и многозадачности или просто максимальная автономность. Увеличенные размеры и емкость аккумулятора делают переход на эту модель более значимым для активных пользователей по сравнению со стандартной версией Pro.
iPhone 17
iPhone 17 остается одним из самых разумных вариантов для тех, кому не нужны камеры профессионального уровня или самый современный процессор. Устройство по-прежнему оснащено дисплеем ProMotion с частотой обновления 120 Гц, работает целый день без подзарядки и поддерживает как стандартные функции будущих версий iOS, так и возможности Apple Intelligence.
Цены немного выросли, но смартфон по-прежнему обеспечивает современный и надежный пользовательский опыт, оставаясь при этом доступнее новых моделей серии Pro.
iPhone 16
iPhone 16 — это более бюджетный вариант, который отлично справляется со всеми основными задачами. Он оснащен ярким дисплеем, системой из двух камер, возможностей которой вполне достаточно для повседневной фото- и видеосъемки, а также демонстрирует высокую производительность при обычном использовании.
iPhone Duo
iPhone Duo подойдет не каждому. Помимо высокой стартовой цены в 1999 долларов (доходящей до 3199 долларов) и отсутствия отдельного телеобъектива, стоит учитывать, что это первое складное устройство от Apple. Пока можно опираться лишь на официальные заявления компании о долговечности и надежности шарнирного механизма. Эта модель ориентирована на довольно узкую аудиторию пользователей, желающих получить устройство, занимающее нишу между обычным iPhone и iPad.
Если у вас уже есть и iPhone, и iPad, то Duo вам, вероятно, не нужен. Однако для энтузиастов, годами ожидавших складной смартфон от Apple и готовых заплатить за такой опыт, это устройство станет самым необычным и во многом самым интересным iPhone 2026 года.
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