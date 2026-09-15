Лучшие модели iPhone для покупки в 2026 году: 5 смартфонов на выбор (фото)

Обзор iPhone, покупка которых оправдана в 2026 году с учетом последних изменений; модели ранжированы от наиболее рекомендуемых до наименее привлекательных, исходя из типичных сценариев использования.

Apple только что выпустила модели iPhone 18 Pro и первый складной смартфон, одновременно сняв с производства линейку iPhone 17 Pro. Некоторые более старые модели остаются в продаже, хотя цены на них выросли, пишет gizmochina.com.

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Фото: Apple

iPhone 18 Pro — это шаг вперед, если нужен флагман с новейшими возможностями в компактном корпусе. По сравнению с iPhone 17 Pro, главные нововведения — процессор A20 Pro (созданный по более энергоэффективному 2-нм техпроцессу), обеспечивающий заметно более высокую стабильную производительность, и новая основная камера Fusion на 48 Мп с переменной диафрагмой и системой оптической стабилизации со сдвигом матрицы 2-го поколения.

Видео дня

Механизм переменной диафрагмы позволяет физически переключаться между 4-мя значениями (f/1.48, f/1.8, f/2.8 и f/4.0) для улучшения качества съемки при слабом освещении и более естественного управления глубиной резкости.

Также увеличилось время автономной работы (до 36 ч воспроизведения видео против 33 ч у 17 Pro), ускорилась зарядка, а максимальный объем памяти теперь достигает 2 ТБ. Дизайн остался привычным, но появились новые варианты расцветки. Если вы часто снимаете фото и видео или просто хотите самый мощный iPhone стандартного размера — это лучший выбор.

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max Фото: Apple

Модель Pro Max получила те же улучшения, что и обычный 18 Pro, включая новый чипсет, основную камеру с переменной диафрагмой, более быструю зарядку и увеличенный объем памяти. Кроме того, она отличается большим дисплеем и самым значительным приростом емкости аккумулятора в линейке: время воспроизведения видео достигает 45 ч (против 39 ч у 17 Pro Max).

Это лучший выбор, если вам нужен большой экран для просмотра контента и многозадачности или просто максимальная автономность. Увеличенные размеры и емкость аккумулятора делают переход на эту модель более значимым для активных пользователей по сравнению со стандартной версией Pro.

iPhone 17

iPhone 17 Фото: PhoneArena

iPhone 17 остается одним из самых разумных вариантов для тех, кому не нужны камеры профессионального уровня или самый современный процессор. Устройство по-прежнему оснащено дисплеем ProMotion с частотой обновления 120 Гц, работает целый день без подзарядки и поддерживает как стандартные функции будущих версий iOS, так и возможности Apple Intelligence.

Цены немного выросли, но смартфон по-прежнему обеспечивает современный и надежный пользовательский опыт, оставаясь при этом доступнее новых моделей серии Pro.

iPhone 16

iPhone 16 Фото: androidpolice.com

iPhone 16 — это более бюджетный вариант, который отлично справляется со всеми основными задачами. Он оснащен ярким дисплеем, системой из двух камер, возможностей которой вполне достаточно для повседневной фото- и видеосъемки, а также демонстрирует высокую производительность при обычном использовании.

iPhone Duo

iPhone Duo Фото: Скриншот

iPhone Duo подойдет не каждому. Помимо высокой стартовой цены в 1999 долларов (доходящей до 3199 долларов) и отсутствия отдельного телеобъектива, стоит учитывать, что это первое складное устройство от Apple. Пока можно опираться лишь на официальные заявления компании о долговечности и надежности шарнирного механизма. Эта модель ориентирована на довольно узкую аудиторию пользователей, желающих получить устройство, занимающее нишу между обычным iPhone и iPad.

Если у вас уже есть и iPhone, и iPad, то Duo вам, вероятно, не нужен. Однако для энтузиастов, годами ожидавших складной смартфон от Apple и готовых заплатить за такой опыт, это устройство станет самым необычным и во многом самым интересным iPhone 2026 года.

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