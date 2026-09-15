Найкращі моделі iPhone для придбання у 2026 році: 5 смартфонів на вибір (фото)

Огляд iPhone, придбання яких є виправданим у 2026 році з урахуванням останніх змін; моделі розташовані в порядку від найбільш рекомендованих до найменш привабливих, виходячи з типових сценаріїв використання.

Apple щойно випустила моделі iPhone 18 Pro та перший складаний смартфон, одночасно знявши з виробництва лінійку iPhone 17 Pro. Деякі старіші моделі залишаються у продажу, хоча ціни на них зросли, пише gizmochina.com.

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Фото: Apple

iPhone 18 Pro — це крок уперед, якщо вам потрібен флагман із найновішими можливостями в компактному корпусі. У порівнянні з iPhone 17 Pro, головні нововведення — процесор A20 Pro (створений за більш енергоефективним 2-нм технологічним процесом), що забезпечує помітно вищу стабільну продуктивність, та нова основна камера Fusion на 48 Мп із змінною діафрагмою та системою оптичної стабілізації зі зсувом матриці 2-го покоління.

Видео дня

Механізм змінної діафрагми дає змогу фізично перемикатися між 4-ма значеннями (f/1,48, f/1,8, f/2,8 та f/4,0) для покращення якості зйомки в умовах слабкого освітлення та більш природного регулювання глибини різкості.

Також збільшився час автономної роботи (до 36 годин відтворення відео проти 33 годин у 17 Pro), пришвидшилася зарядка, а максимальний обсяг пам’яті тепер сягає 2 ТБ. Дизайн залишився звичним, але з’явилися нові варіанти кольорів. Якщо ви часто знімаєте фото та відео або просто хочете найпотужніший iPhone стандартного розміру — це найкращий вибір.

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max Фото: Apple

Модель Pro Max отримала ті самі вдосконалення, що й звичайна 18 Pro, зокрема новий чіпсет, основну камеру зі змінною діафрагмою, швидшу зарядку та збільшений обсяг пам’яті. Крім того, вона відрізняється великим дисплеєм і найзначнішим приростом ємності акумулятора в лінійці: час відтворення відео сягає 45 годин (проти 39 годин у 17 Pro Max).

Це найкращий вибір, якщо вам потрібен великий екран для перегляду контенту та багатозадачності або просто максимальна автономність. Збільшені розміри та ємність акумулятора роблять перехід на цю модель більш доцільним для активних користувачів порівняно зі стандартною версією Pro.

iPhone 17

iPhone 17 Фото: PhoneArena

iPhone 17 залишається одним із найраціональніших варіантів для тих, кому не потрібні камери професійного рівня чи найсучасніший процесор. Пристрій, як і раніше, оснащений дисплеєм ProMotion із частотою оновлення 120 Гц, працює цілий день без підзарядки та підтримує як стандартні функції майбутніх версій iOS, так і можливості Apple Intelligence.

Ціни трохи зросли, але смартфон, як і раніше, забезпечує сучасний та надійний користувацький досвід, залишаючись при цьому доступнішим за нові моделі серії Pro.

iPhone 16

iPhone 16 Фото: androidpolice.com

iPhone 16 — це більш бюджетний варіант, який чудово справляється з усіма основними завданнями. Він оснащений яскравим дисплеєм, подвійною камерою, можливостей якої цілком вистачає для повсякденної фото- та відеозйомки, а також демонструє високу продуктивність під час звичайного використання.

iPhone Duo

iPhone Duo Фото: Скриншот

iPhone Duo підійде не кожному. Окрім високої стартової ціни у 1999 доларів (яка сягає 3199 доларів) та відсутності окремого телеоб’єктива, варто враховувати, що це перший складаний пристрій від Apple. Поки що можна покладатися лише на офіційні заяви компанії щодо довговічності та надійності шарнірного механізму. Ця модель орієнтована на досить вузьку аудиторію користувачів, які бажають отримати пристрій, що займає нішу між звичайним iPhone та iPad.

Якщо у вас уже є і iPhone, і iPad, то Duo вам, ймовірно, не знадобиться. Однак для ентузіастів, які роками чекали на складаний смартфон від Apple і готові заплатити за такий досвід, цей пристрій стане найнезвичайнішим і багато в чому найцікавішим iPhone 2026 року.

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