Смартфон із рідинним охолодженням RedMagic 11S Pro: чи є в ньому користь (фото, відео)

На ринку з'явився перший смартфон із рідинним охолодженням, але наскільки сильно нова система від RedMagic впливає на продуктивність, нагрівання та роботу пристрою у вимогливих іграх?

Коли експерти провели порівняльне тестування, з’ясувалося, що, хоча новинка й перевершила конкурентів, приріст продуктивності виявився не настільки значним, пише bgr.com з посиланням на Linus Tech Tips.

Більшість смартфонів використовують пасивне охолодження для запобігання перегріванню, однак цього не завжди достатньо — іноді для зниження температури пристрою потрібні ефективніші рішення. RedMagic випустила модель RedMagic 11 Pro (яку згодом оновлено до версії RedMagic 11S Pro) — перший смартфон, у якому для запобігання перегріванню під час високих навантажень застосовується рідинне охолодження.

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Команда Linus Tech Tips порівняла RedMagic 11 Pro з чотирма іншими пристроями: RedMagic 10S Pro, OnePlus 15, Galaxy S25 Ultra та iPhone 17 Pro Max. Смартфони пройшли серію тестів у бенчмарках 3DMark Wild Life Extreme та Geekbench 6. За підсумками 20 прогонів тесту 3DMark лідерство захопив RedMagic 11 Pro із середнім результатом трохи більше 6000 балів; за ним із невеликим відставанням (близько 5500 балів) розташувався RedMagic 10S Pro. Водночас Galaxy S25 Ultra опинився серед аутсайдерів із результатом менше 4000 балів.

Камери RedMagic 11 Pro Фото: blog.nbb.com

Результати тестів у Geekbench 6 виявилися схожими. Середній показник RedMagic 11 Pro за підсумками трьох запусків склав 3768 балів у одноядерному режимі та 11 864 балів у багатоядерному; за ним слідував OnePlus 15 з результатами 3639 та 10 979 балів відповідно. Galaxy S25 Ultra знову посів останнє місце, набравши 3201 бал у одноядерному тесті та 10 129 балів у багатоядерному. Коли такі канали, як Versus, тестували RedMagic 11 Pro в реальних іграх, смартфон загалом демонстрував вищу продуктивність порівняно з iPhone та Galaxy, однак ціною цього стало сильніше нагрівання.

Порівняння систем охолодження

Якщо судити за результатами бенчмарків, RedMagic 11 Pro перевершує інші смартфони, але цей відрив не можна назвати колосальним. Значною мірою такі показники зумовлені чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: порівняно з лінійкою RedMagic 10 Pro він забезпечує приріст обчислювальної потужності процесора (CPU) на 20% і підвищення продуктивності графічного прискорювача (GPU) на 30%. Чесно кажучи, система рідинного охолодження не надто справляється зі своїм прямим завданням — власне охолодженням. По суті, вона являє собою не більше ніж наклейку з рідиною всередині, розміщену серед внутрішніх компонентів пристрою. Рідина лише перерозподіляє тепло, покращуючи його передачу до основних елементів системи охолодження: мініатюрного вентилятора та випарної камери. Випарна камера — це герметична ємність, у якій вода поглинає тепло й розсіює його за рахунок циклічного процесу випаровування та конденсації. Саме ці компоненти беруть на себе основне навантаження з відведення тепла.

RedMagic 11 Pro Фото: blog.nbb.com

Хоча випарні камери не є новинкою у світі смартфонів, RedMagic заявляє, що в моделі RedMagic 11 Pro встановлено найбільшу камеру в галузі — її площа становить 13 116 мм². Втім, перевірити це твердження складно, оскільки виробники смартфонів зазвичай не розкривають точні розміри випарних камер. Наприклад, у документації Apple для споживачів інформація обмежується фразою про те, що площа поверхні "утричі перевищує показники попереднього покоління". І хоча RedMagic 11 Pro забезпечує вищу стабільну продуктивність в іграх, залишається загадкою, яка частка цього успіху припадає на більш потужний процесор, а яка — на системи охолодження (і які саме). Єдине, що відомо напевно: RedMagic 11 Pro все ж не дотягує до рівня таких пристроїв, як Steam Deck, — і сама компанія RedMagic це визнає.

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