Смартфон с жидкостным охлаждением RedMagic 11S Pro: есть ли от него польза (фото, видео)

На рынке появился первый смартфон с жидкостным охлаждением, но насколько сильно новая система от RedMagic влияет на производительность, нагрев и поведение устройства в требовательных играх?

Когда эксперты провели сравнительное тестирование, выяснилось, что, хотя новинка и превзошла конкурентов, прирост производительности оказался не столь значительным, пишет bgr.com. со ссылкой на Linus Tech Tips.

Большинство смартфонов используют пассивное охлаждение для предотвращения перегрева, однако этого не всегда достаточно — иногда для снижения температуры устройства требуются более эффективные решения. RedMagic выпустила модель RedMagic 11 Pro (позже обновленную до версии RedMagic 11S Pro) — первый смартфон, в котором для предотвращения перегрева при высоких нагрузках применяется жидкостное охлаждение.

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Команда Linus Tech Tips сравнила RedMagic 11 Pro с четырьмя другими устройствами: RedMagic 10S Pro, OnePlus 15, Galaxy S25 Ultra и iPhone 17 Pro Max. Смартфоны прошли серию тестов в бенчмарках 3DMark Wild Life Extreme и Geekbench 6. По итогам 20 прогонов теста 3DMark лидерство захватил RedMagic 11 Pro со средним результатом чуть более 6000 баллов; следом за ним с небольшим отставанием (около 5500 баллов) расположился RedMagic 10S Pro. В то же время Galaxy S25 Ultra оказался в числе отстающих с результатом менее 4000 баллов.

Камеры RedMagic 11 Pro Фото: blog.nbb.com

Результаты тестов в Geekbench 6 оказались схожими. Средний показатель RedMagic 11 Pro по итогам трех запусков составил 3768 баллов в одноядерном режиме и 11 864 балла в многоядерном; за ним последовал OnePlus 15 с результатами 3639 и 10 979 баллов соответственно. Galaxy S25 Ultra вновь занял последнее место, набрав 3201 балл в одноядерном тесте и 10 129 баллов в многоядерном. Когда такие каналы, как Versus, тестировали RedMagic 11 Pro в реальных играх, смартфон в целом демонстрировал более высокую производительность по сравнению с iPhone и Galaxy, однако платой за это стал более сильный нагрев.

Сравнение систем охлаждения

Если судить по результатам бенчмарков, RedMagic 11 Pro превосходит другие смартфоны, но этот отрыв нельзя назвать колоссальным. Во многом такие показатели обусловлены чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: по сравнению с линейкой RedMagic 10 Pro он обеспечивает прирост вычислительной мощности процессора (CPU) на 20% и повышение производительности графического ускорителя (GPU) на 30%. Честно говоря, система жидкостного охлаждения не особо справляется со своей прямой задачей — собственно охлаждением. По сути, она представляет собой не более чем наклейку с жидкостью внутри, размещенную среди внутренних компонентов устройства. Жидкость лишь перераспределяет тепло, улучшая его передачу к основным элементам системы охлаждения: миниатюрному вентилятору и испарительной камере. Испарительная камера — это герметичная емкость, в которой вода поглощает тепло и рассеивает его за счет циклического процесса испарения и конденсации. Именно эти компоненты берут на себя основную нагрузку по отводу тепла.

RedMagic 11 Pro Фото: blog.nbb.com

Хотя испарительные камеры не являются новинкой в ​​мире смартфонов, RedMagic заявляет, что в модели RedMagic 11 Pro установлена ​​самая большая камера в отрасли — ее площадь составляет 13 116 мм². Впрочем, проверить это утверждение сложно, так как производители смартфонов обычно не раскрывают точные размеры испарительных камер. Например, в документации Apple для потребителей информация ограничивается фразой о том, что площадь поверхности "в три раза превышает показатели предыдущего поколения". И хотя RedMagic 11 Pro обеспечивает более высокую стабильную производительность в играх, остается загадкой, какая доля этого успеха приходится на более мощный процессор, а какая — на системы охлаждения (и какие именно). Единственное, что известно наверняка: RedMagic 11 Pro все же не дотягивает до уровня таких устройств, как Steam Deck, — и сама компания RedMagic это признает.

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