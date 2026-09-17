Повербанки, которые зарядят буквально все: модели от Ugreen, CUKTECH, INIU (фото)

Обзор пауэрбанков CUKTECH 30 Power Bank, Ugreen Nexode Power Bank и INIU Pocket Rocket.

Во время перебоев электричества помогут повербанки, которые быстро напитают смартфоны, наушники, ноутбуки и другие необходимые гаджеты. Издание tomsguide.com назвало лучшие модели.

CUKTECH 30 Power Bank: лучший портативный аккумулятор в целом

CUKTECH 30 Power Bank Фото: tomsguide.com

Характеристики:

Емкость: 40 000 мА·ч

Выходные порты: 2x USB-C, 2x USB-A, беспроводная зарядка 20 Вт

Макс. мощность: 140 Вт

Вес: 1,13 кг

Размеры: 8,1 x 8,6 x 10,4 см

CUKTECH 30 — компромисс между обычным портативным аккумулятором и мини-электростанцией. Он обладает внушительной емкостью 40 000 мА·ч, которой с лихвой хватит для многократной зарядки всех устройств.

Модель оснащена четырьмя проводными портами и площадкой для беспроводной зарядки; при этом основной порт USB-C способен выдавать мощность до 140 Вт. Это касается как зарядки подключенных устройств, так и самого аккумулятора: он заряжается с 0 до 100% всего за 2,5 ч.

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Во время веерных отключений света это отличный вариант за 149 долларов.

Ugreen Nexode Power Bank: лучший бюджетный портативный аккумулятор

Ugreen Nexode Power Bank Фото: tomsguide.com

Характеристики:

Емкость: 12 000 мА·ч

Выходные порты: 1x USB-A, 1x USB-C

Макс. мощность: 100 Вт

Вес: 309 г

Размеры: 11,4 x 4,6 x 4,6 см

Когда нужно компактное устройство, не занимающее много места, на помощь приходит аккумулятор Ugreen Nexode стоимостью 49 долларов. Емкость 12 000 мА·ч и мощность 100 Вт — характеристики, позволяющие быстро подзарядить камеру, телефон, планшет и даже ноутбук. Одновременно можно заряжать два устройства: одно через USB-C, другое — через USB-A. Однако стоит учесть, что при одновременном использовании обоих портов мощность каждого из них снизится до скромных 10 Вт.

Несмотря на то, что Nexode тяжеловат для своих габаритов, он достаточно компактен, чтобы легко поместиться в сумку. А дисплей показывает оставшийся уровень заряда.

INIU Pocket Rocket: компактный внешний аккумулятор

Повербанк INIU Pocket Rocket

Характеристики:

Емкость: 10 000 мА·ч

Выходные порты: 2x USB-C, 1x USB-A

Макс. мощность: 45 Вт

Вес: 140 г

Размеры: 8,4 x 5,1 x 2,5 см

Внешний аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч станет настоящим спасением, когда нужен резервный источник питания, чтобы телефон не разрядился.

Благодаря максимальной выходной мощности 45 Вт можно быстро подзарядить смартфон или существенно восполнить заряд планшета либо ноутбука всего за несколько минут. Удобно и то, что ремешок для переноски — это на самом деле кабель USB-C; таким образом, устройство представляет собой полностью автономное решение, готовое к работе в любой момент.

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