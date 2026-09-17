Портативні зарядні пристрої, які заряджають буквально все: моделі від Ugreen, CUKTECH, INIU (фото)

Огляд портативних зарядних пристроїв CUKTECH 30 Power Bank, Ugreen Nexode Power Bank та INIU Pocket Rocket.

Під час перебоїв з електропостачанням у нагоді стануть портативні зарядні пристрої, які швидко зарядять смартфони, навушники, ноутбуки та інші необхідні гаджети. Видання tomsguide.com назвало найкращі моделі.

CUKTECH 30 Power Bank: найкращий портативний акумулятор загалом

CUKTECH 30 Power Bank Фото: tomsguide.com

Характеристики:

Ємність: 40 000 мА·год

Вихідні порти: 2x USB-C, 2x USB-A, бездротова зарядка 20 Вт

Макс. потужність: 140 Вт

Вага: 1,13 кг

Розміри: 8,1 × 8,6 × 10,4 см

CUKTECH 30 — це компроміс між звичайним портативним акумулятором та міні-електростанцією. Він має значну ємність — 40 000 мА·год, якої з лишком вистачить для багаторазової зарядки всіх пристроїв.

Модель оснащена чотирма дротовими портами та майданчиком для бездротової зарядки; при цьому основний порт USB-C здатний забезпечувати потужність до 140 Вт. Це стосується як зарядки підключених пристроїв, так і самого акумулятора: він заряджається від 0 до 100% всього за 2,5 години.

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Під час періодичних відключень електроенергії це чудовий варіант за 149 доларів.

Ugreen Nexode Power Bank: найкращий бюджетний портативний акумулятор

Ugreen Nexode Power Bank Фото: tomsguide.com

Характеристики:

Ємність: 12 000 мА·год

Вихідні порти: 1x USB-A, 1x USB-C

Макс. потужність: 100 Вт

Вага: 309 г

Розміри: 11,4 × 4,6 × 4,6 см

Коли потрібен компактний пристрій, що не займає багато місця, на допомогу приходить акумулятор Ugreen Nexode вартістю 49 доларів. Ємність 12 000 мА·год і потужність 100 Вт — характеристики, що дозволяють швидко зарядити камеру, телефон, планшет і навіть ноутбук. Одночасно можна заряджати два пристрої: один через USB-C, інший — через USB-A. Однак варто врахувати, що при одночасному використанні обох портів потужність кожного з них знизиться до скромних 10 Вт.

Незважаючи на те, що Nexode дещо важкуватий як для своїх розмірів, він досить компактний, щоб легко поміститися в сумку. А на дисплеї відображається залишок заряду.

INIU Pocket Rocket: компактний зовнішній акумулятор

Повербанк INIU Pocket Rocket

Характеристики:

Ємність: 10 000 мА·год

Вихідні порти: 2x USB-C, 1x USB-A

Макс. потужність: 45 Вт

Вага: 140 г

Розміри: 8,4 x 5,1 x 2,5 см

Зовнішній акумулятор ємністю 10 000 мА·год стане справжнім порятунком, коли знадобиться резервне джерело живлення, щоб телефон не розрядився.

Завдяки максимальній вихідній потужності 45 Вт можна швидко зарядити смартфон або суттєво поповнити заряд планшета чи ноутбука всього за кілька хвилин. Зручно й те, що ремінець для перенесення — це насправді кабель USB-C; таким чином, пристрій є повністю автономним рішенням, готовим до роботи в будь-який момент.

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