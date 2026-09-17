Обновление One UI 9 для смартфонов Samsung Galaxy: список поддерживаемых моделей, что нового

Samsung начала распространение стабильной версии One UI 9. Первыми апдейт получили флагманские смартфоны серии Galaxy S26.

Свежая прошивка предлагает доработанные возможности видеосъемки, новые системные инструменты искусственного интеллекта, пишет SammyFans. Известен и предварительный список совместимых гаджетов.

Новые функции One UI 9

Главное новшество для камеры — режим автоматического центрирования. Функция удерживает выбранного человека в фокусе и в центре кадра при его перемещении во время видеозаписи. В ежедневной умной сводке "Мой день" заработали карточки с прогнозами погоды и медицинскими показателями. В меню настроек добавлен единый раздел "Гарантия и обслуживание", позволяющий запустить самодиагностику аппаратных компонентов, проверить срок действия гарантии и рассчитать предварительную стоимость ремонта в официальном сервисе.

Видео дня

Galaxy AI (функция Now Nudge) теперь анализирует текст в диалогах и предлагает контекстные действия: сохранение адресов, напоминания о встречах или поиск бронирований. Инструмент "Креативная студия" научился генерировать открытки на основе событий календаря. Диктофон умеет переводить речь в структурированный текст с таблицами и подзаголовками, а сканер документов автоматически выравнивает изгибы книжных страниц и убирает дефекты сканирования. "Переводчик" получил диалоговый интерфейс Thread View со сниженной задержкой передачи звука на наушники Galaxy Buds.

Для защиты данных внедрен отчет Security Brief и предупреждения о программах, запрашивающих доступ к разрешениям в фоновом режиме. Функция фильтрации мошеннических вызовов расширила географию работы и перечень поддерживаемых языков.

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S идут первыми в списке на обновление до One UI 9 Фото: Sammy Fans

Список моделей Samsung Galaxy

График развертывания зависит от региона и оператора. Проверить доступность прошивки можно в меню "Настройки" -> "Обновление ПО". Первыми One UI 9 получат следующие аппараты:

Серия Galaxy S:

Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra

Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 FE

Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE

Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE

Серия Galaxy Z:

Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8

Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5

Планшеты Galaxy Tab:

Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra

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