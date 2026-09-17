Оновлення One UI 9 для смартфонів Samsung Galaxy: перелік підтримуваних моделей, що нового

Samsung розпочала розповсюдження стабільної версії One UI 9. Першими оновлення отримали флагманські смартфони серії Galaxy S26.

Нова прошивка пропонує вдосконалені можливості відеозйомки та нові системні інструменти штучного інтелекту, пише SammyFans. Також відомий попередній перелік сумісних гаджетів.

Нові функції One UI 9

Головне нововведення для камери — режим автоматичного центрування. Ця функція утримує обрану людину у фокусі та в центрі кадру під час її переміщення під час відеозйомки. У щоденному розумному зведенні "Мій день" з’явилися картки з прогнозами погоди та медичними показниками. У меню налаштувань додано єдиний розділ "Гарантія та обслуговування", що дозволяє запустити самодіагностику апаратних компонентів, перевірити термін дії гарантії та розрахувати попередню вартість ремонту в офіційному сервісі.

Видео дня

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Флагманські смартфони Samsung Galaxy S очолюють список пристроїв, які отримають оновлення до One UI 9 Фото: Sammy Fans

Перелік моделей Samsung Galaxy

Графік розгортання залежить від регіону та оператора. Перевірити наявність оновлення прошивки можна в меню "Налаштування" -> "Оновлення ПЗ". Першими One UI 9 отримають такі пристрої:

Серія Galaxy S:

Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra

Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 FE

Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE

Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE

Серія Galaxy Z:

Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8

Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5

Планшети Galaxy Tab:

Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra

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