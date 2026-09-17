Оновлення One UI 9 для смартфонів Samsung Galaxy: перелік підтримуваних моделей, що нового
Samsung розпочала розповсюдження стабільної версії One UI 9. Першими оновлення отримали флагманські смартфони серії Galaxy S26.
Нова прошивка пропонує вдосконалені можливості відеозйомки та нові системні інструменти штучного інтелекту, пише SammyFans. Також відомий попередній перелік сумісних гаджетів.
Нові функції One UI 9
Головне нововведення для камери — режим автоматичного центрування. Ця функція утримує обрану людину у фокусі та в центрі кадру під час її переміщення під час відеозйомки. У щоденному розумному зведенні "Мій день" з’явилися картки з прогнозами погоди та медичними показниками. У меню налаштувань додано єдиний розділ "Гарантія та обслуговування", що дозволяє запустити самодіагностику апаратних компонентів, перевірити термін дії гарантії та розрахувати попередню вартість ремонту в офіційному сервісі.
Galaxy AI (функція Now Nudge) тепер аналізує текст у діалогах і пропонує контекстні дії: збереження адрес, нагадування про зустрічі або пошук бронювань. Інструмент "Креативна студія" навчився створювати листівки на основі подій календаря. Диктофон вміє перетворювати мовлення на структурований текст із таблицями та підзаголовками, а сканер документів автоматично вирівнює вигини сторінок книг і усуває дефекти сканування. "Перекладач" отримав діалоговий інтерфейс Thread View зі зменшеною затримкою передачі звуку на навушники Galaxy Buds.
Для захисту даних впроваджено звіт Security Brief та попередження про програми, які запитують доступ до дозволів у фоновому режимі. Функція фільтрації шахрайських дзвінків розширила географію дії та перелік підтримуваних мов.
Перелік моделей Samsung Galaxy
Графік розгортання залежить від регіону та оператора. Перевірити наявність оновлення прошивки можна в меню "Налаштування" -> "Оновлення ПЗ". Першими One UI 9 отримають такі пристрої:
Серія Galaxy S:
- Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra
- Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 FE
- Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE
- Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE
Серія Galaxy Z:
- Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8
- Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7
- Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6
- Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5
Планшети Galaxy Tab:
- Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra
Раніше повідомлялося про 5 найкращих смартфонів із камерою, які можна придбати у вересні 2026 року. У огляді взяли участь моделі Pixel 11 Pro, Vivo X300 Ultra, Oppo Find X9 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra та Xiaomi 17 Ultra.