Топ-5 популярных серий смартфонов 2026 года: бестселлеры Samsung, Xiaomi, Apple (фото)

Объявлены лидирующие линейки смартфонов во втором квартале 2026 года. Среди них — Samsung Galaxy A, iPhone 17 и не только.

Аналитическая компания Smart Analytics Global опубликовала отчет о самых востребованных сериях телефонов, пишет Android Headlines.

Топ-5 самых продаваемых линеек 2026 года

Первое место заняли смартфоны серии Samsung Galaxy A. Доля этой линейки выросла на 11% за год и достигла 18%. Корейский производитель удерживает первенство за счет большого выбора доступных моделей.

На второй строчке закрепилась серия Apple iPhone 17 с 16% рынка и годовым ростом на 24%. При этом базовый iPhone 17, а также версии iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro заняли первые три места в списке самых продаваемых отдельных моделей в мире.

Третью позицию заняло семейство Xiaomi Redmi с долей 7%. Продажи этих аппаратов упали на 17% по сравнению с прошлым годом. Падение связывают с подорожанием комплектующих и ростом цен на сами устройства.

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Четвертое место заняли флагманы Samsung Galaxy S с долей 4%, показав спад на 18% за год. Замкнула пятерку прошлогодняя линейка Apple iPhone 16, которая также заняла 4% рынка, но прибавила 22% благодаря интересу к подешевевшим устройствам.

Глобальный топ-5 линеек смартфонов доли рынка брендов во втором квартале 2026 года Фото: Android Headlines

Спад у конкурентов и прогноз на конец года

Другие популярные линейки бюджетных телефонов теряют покупателей еще быстрее. Продажи серии Honor X просели на 24%, семейство Motorola G потеряло 35%, а поставки аппаратов Xiaomi Poco упали сразу на 40%.

Во второй половине 2026 года аналитики ждут падения мировых поставок смартфонов на 20% в годовом выражении. Совокупные продажи новых iPhone 18 Pro и Pro Max также сократятся более чем на 10% относительно прошлого поколения. В этом году Apple отказалась от базового iPhone 18, поэтому компании придется закрывать спрос прошлогодними моделями на фоне общего роста цен на электронику.

Также Фокус писал про смартфоны с лучшими процессорами за свои деньги. Производительность чипа остается главным приоритетом при выборе нового телефона. Лучшие модели по этому критерию в 2026 году можно найти у брендов OnePlus, POCO и даже Apple.