Смартфоны с лучшими процессорами за свои деньги: топ-5 моделей в сентябре 2026 года

Производительность чипа остается главным приоритетом при выборе нового телефона. Лучшие модели по этому критерию в 2026 году можно найти у брендов OnePlus, POCO и даже Apple.

Даже при ограниченном бюджете есть устройства, способные предложить мощное железо в своей ценовой категории. Не все телефоны в этой подборке вышли именно в 2026 году. Но каждая модель отобрана с учетом оптимального соотношения цены и производительности на данный момент.

Про самые выгодные смартфоны сентября с точки зрения быстродействия, расскажет Фокус. Мы расположили гаджеты в порядке возрастания цены.

OnePlus Nord 3

Уникальное предложение в сегменте до 11 000 гривен. И да, на маркетплейсах он есть в новом состоянии, не б/у. Смартфон построен на базе 4-нм чипа MediaTek Dimensity 9000 (в свое время флагманское решение) с графикой Mali-G710 MC10 и 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X. Аналоги с такой же мощью за эту цену в 2026 году найти почти невозможно.

Видео дня

Телефон оснащен 6,74-дюймовым экраном Fluid AMOLED с частотой 120 Гц, разрешением 2772x1240 точек и пиковой яркостью 1450 нит. Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией дополнена сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и макросенсором на 2 Мп. Батарея на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт (100% за 32 минуты). Корпус защищен по стандарту IP54.

Смартфон OnePlus Nord 3 Фото: gsmarena.com

Главным компромиссом тут выступает ПО: аппарат вышел на базе ОС Android 13 и для него заявлены все три крупных апдейта ОС. Это значит, что поддержка остановится на Android 16. Но по крайней мере на ближайшие годы OnePlus Nord 3 может того стоить, учитывая его аппаратную часть за эти деньги.

Результат OnePlus Nord 3 в AnTuTu (v10): 916 086 баллов.

Преимущества:

Высокая производительность для бюджетного сегмента.

Качественный 120-Гц AMOLED-дисплей с тонкими рамками.

Быстрая зарядка мощностью 80 Вт.

Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

Недостатки:

Обновления ОС прекратятся после Android 16 (телефон вышел в 2023 году).

Отсутствие электронной стабилизации при видеосъемке в 4K/60fps.

Слабые вспомогательные модули камеры.

Цена в Украине:

OnePlus Nord 3 8/128GB — от 10 719 грн.

POCO X8 Pro

Проверенный хитовый середняк 2026 года, предлагающий соотношение мощного процессора, быстрой памяти и емкого аккумулятора. Внутри установлен 4-нм чипсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra с видеоускорителем Mali-G720 MC8, накопителем UFS 4.1 (256/512 ГБ) и оперативной памятью LPDDR5X (8/12 ГБ)

Модель оборудована 6,59-дюймовой AMOLED-панелью (12 бит) с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2756x1268 пикселей и пиковой яркостью до 3500 нит. За съемку в POCO X8 Pro отвечают 50-мегапиксельная основная камера с OIS и сверхширокоугольный датчик на 8 Мп. Аккумулятор емкостью 6500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и реверсивную зарядку на 27 Вт. Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP68/IP69K. Телефон поставляется с ОС Android 16 с HyperOS 3. Четыре года номерных обновлений ОС и 6 лет патчей безопасности заявлены производителем.

Смартфон POCO X8 Pro Фото: YouTube

Результат POCO X8 Pro в AnTuTu (v10): 1 663 640 баллов.

Преимущества:

Мощный чип и быстрый накопитель (сейчас хорошая цена за вариант на 512 ГБ у некоторых ритейлеров).

Высокая автономность благодаря кремний-углеродной батарее на 6500 мАч.

Плотная влагозащита корпуса по стандарту IP68/IP69K.

Достойный срок поддержки ПО.

Недостатки:

Отсутствие телеобъектива для оптического приближения.

Ощутимый нагрев корпуса при длительных стресс-нагрузках.

Цена в Украине:

POCO X8 Pro 12/512GB — от 22 949 грн.

POCO F7

Уже несколько подорожавший с момента выхода, но все равно мощный аппарат для игр и просмотра контента. Аппаратная платформа — процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4-нм) с графикой Adreno 825, оперативной памятью LPDDR5X (12 ГБ) и накопителем UFS 4.1 (256/512 ГБ).

Телефон получил крупный 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772x1280 (12 бит, ШИМ 3840 Гц), поддержкой 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i. Это яркая и приятная панель, к слову, в настройках дисплея стоит включать расширенный диапазон цветов P3 в разделе "Цветовая схема", чтобы улучшить цветопередачу.

Смартфон POCO F7 Фото: gsmarena.com

Основной модуль камеры на 50 Мп с оптической стабилизацией дополнен 8-Мп широкоугольным сенсором. Источником питания служит батарея емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки на 90 Вт (80% за 30 минут) и обратной проводной зарядки мощностью 22,5 Вт. Корпус POCO F7 выполнен из стекла, с алюминиевой рамкой и защитой IP68. Заявлены 4 крупных обновления Android и 6 лет поддержки безопасности

Результат POCO F7 в AnTuTu (v10): 2 024 751 балл.

Преимущества:

Высокая скорость благодаря Snapdragon 8s Gen 4.

Большой и яркий дисплей диагональю 6,83 дюйма.

Быстрая зарядка с адаптером на 90 Вт.

Алюминиевая рама и защита от воды IP68.

Недостатки:

Простые вспомогательные модули камер (ультраширик и селфи).

Отсутствие поддержки eSIM в глобальной модификации.

Цены в Украине:

POCO F7 12/256GB — 24 599 грн.

— 24 599 грн. POCO F7 12/512GB — 25 927 грн.

Примечание: эти цены указывает селлер, кладущий адаптер питания на 90 Вт в комплект.

Apple iPhone 16e

Самый недорогой iPhone в актуальной линейке бренда. С момента выхода iPhone 16e заметно подешевел, а производительность всегда была его козырем. 3-нанометровый процессор Apple A18 с 6 ядрами CPU и 4-ядерной графикой Apple GPU работает в связке с 8 ГБ оперативной памяти и быстрым NVMe-накопителем.

Смартфон iPhone 16e Фото: gsmarena.com

Гаджет оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR с разрешением 2532x1170 и защитным стеклом Ceramic Shield. Частота обновления экрана составляет стандартные 60 Гц. Тыльная камера представлена единственным 48-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией, поддерживающим двукратное цифровое приближение и запись видео в 4K Dolby Vision при 60 fps. Аккумулятор емкостью 4005 мАч восполняет 50% заряда за 30 минут по проводу. Корпус весит всего 167 граммов и защищен по стандарту IP68. iPhone 16e гарантированно будет получать обновления iOS на протяжении 5-6 лет с момента релиза (2025), как и другие модели серии.

Результат iPhone 16e в AnTuTu (v10): 1 401 105 баллов.

Преимущества:

Флагманский 3-нм процессор Apple A18.

Высокое качество видеосъемки в 4K с поддержкой Dolby Vision.

Компактный и легкий корпус весом 167 граммов.

Осталось не менее 4-5 лет обновлений iOS.

Недостатки:

Экран с частотой обновления 60 Гц, а не 120 Гц, как у конкурентов.

Всего одна тыльная камера.

Фронтальный вырез старого образца (как в iPhone 14).

Медленная беспроводная зарядка (7,5 Вт) без поддержки аксессуаров MagSafe.

Начальная цена в Украине:

Apple iPhone 16e 128GB — 24 999 грн.

OnePlus 15R

Субфлагман, максимально приближенный к топовому сегменту по аппаратным возможностям. В основе смартфона лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (не Elite) с производительными ядрами Oryon V3, графическим чипом Adreno 829, оперативкой LPDDR5X (12 ГБ) и хранилищем UFS 4.1 (256/512 ГБ).

Смартфон OnePlus 15R Фото: Android Central

Модель укомплектована 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 165 Гц, разрешением 2800X1272 точек и пиковой яркостью 3600 нит. Набор камер включает 50-Мп основной сенсор с оптической стабилизацией и поддержкой видео 4K/120fps, 8-Мп ультраширокоугольный объектив и 32-Мп фронтальную камеру с автофокусом. За питание отвечает емкая батарея емкостью 7400 мАч с 80-ваттной проводной зарядкой. OnePlus 15R получил ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном и максимальную защиту от воды и пыли по стандартам IP68/IP69K.

Результат OnePlus 15R в AnTuTu (v10): 1 954 910 баллов.

Преимущества:

Предфлагманский 3-нм чипсет Snapdragon 8 Gen 5.

Емкий аккумулятор на 7400 мАч с длительным временем автономной работы.

Экран с частотой обновления до 165 Гц и поддержкой Dolby Vision.

Запись видео в 4K при 120 кадрах в секунду и качественная стабилизация.

Недостатки:

Отсутствие телеобъектива.

Частота 165 Гц доступна только в ограниченном числе сценариев.

Цены в Украине:

OnePlus 15R 12/256GB — 29 109 грн.

— 29 109 грн. OnePlus 15R 12/512GB — 32 111 грн.

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