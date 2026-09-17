Смартфони з найкращими процесорами за свою ціну: топ-5 моделей у вересні 2026 року

Продуктивність чіпа залишається головним пріоритетом під час вибору нового телефону. Найкращі моделі за цим критерієм у 2026 році можна знайти серед брендів OnePlus, POCO і навіть Apple.

Навіть за умови обмеженого бюджету є пристрої, які можуть запропонувати потужну апаратну частину у своїй ціновій категорії. Не всі телефони в цій добірці вийшли саме у 2026 році. Але кожна модель обрана з урахуванням оптимального співвідношення ціни та продуктивності на даний момент.

Про найвигідніші смартфони вересня з точки зору швидкодії розповість Фокус. Ми розташували гаджети у порядку зростання ціни.

OnePlus Nord 3

Унікальна пропозиція в сегменті до 11 000 гривень. І так, на маркетплейсах він є в новому стані, не вживаний. Смартфон побудований на базі 4-нм чіпа MediaTek Dimensity 9000 (свого часу флагманське рішення) з графікою Mali-G710 MC10 та 8 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR5X. Аналоги з такою ж потужністю за цю ціну у 2026 році знайти майже неможливо.

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Телефон оснащений 6,74-дюймовим екраном Fluid AMOLED із частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю 2772x1240 пікселів та піковою яскравістю 1450 ніт. Основна камера на 50 Мп з оптичною стабілізацією доповнена надширококутним модулем на 8 Мп і макросенсором на 2 Мп. Акумулятор ємністю 5000 мА·год підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт (100 % за 32 хвилини). Корпус захищений за стандартом IP54.

Смартфон OnePlus Nord 3 Фото: gsmarena.com

Головним компромісом тут є програмне забезпечення: пристрій вийшов на базі ОС Android 13, і для нього заявлено три великі оновлення ОС. Це означає, що підтримка зупиниться на Android 16. Але принаймні на найближчі роки OnePlus Nord 3 може того вартий, з огляду на його апаратну частину за ці гроші.

Результат OnePlus Nord 3 у тесті AnTuTu (v10): 916 086 балів.

Переваги:

Висока продуктивність для бюджетного сегмента.

Якісний 120-Гц AMOLED-дисплей з тонкими рамками.

Швидка зарядка потужністю 80 Вт.

Стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos.

Недоліки:

Оновлення ОС припиняться після виходу Android 16 (телефон вийшов у 2023 році).

Відсутність електронної стабілізації під час зйомки відео у форматі 4K/60fps.

Слабкі допоміжні модулі камери.

Ціна в Україні:

OnePlus Nord 3 8/128 ГБ — від 10 719 грн.

POCO X8 Pro

Перевірений хітовий середньокласний смартфон 2026 року, що поєднує в собі потужний процесор, швидку пам’ять та ємний акумулятор. Усередині встановлено 4-нм чіпсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra з відеоприскорювачем Mali-G720 MC8, накопичувачем UFS 4.1 (256/512 ГБ) та оперативною пам'яттю LPDDR5X (8/12 ГБ)

Модель оснащена 6,59-дюймовою AMOLED-панеллю (12 біт) із частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю 2756x1268 пікселів та піковою яскравістю до 3500 ніт. За зйомку в POCO X8 Pro відповідають 50-мегапіксельна основна камера з OIS та надширококутний датчик на 8 Мп. Акумулятор ємністю 6500 мА·год підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт та реверсивну зарядку на 27 Вт. Корпус захищений від пилу та води за стандартом IP68/IP69K. Телефон постачається з ОС Android 16 з HyperOS 3. Виробник заявляє про чотири роки номерних оновлень ОС та 6 років випуску патчів безпеки.

Смартфон POCO X8 Pro Фото: YouTube

Результат POCO X8 Pro у тесті AnTuTu (v10): 1 663 640 балів.

Переваги:

Потужний чіп і швидкий накопичувач (зараз у деяких роздрібних продавців є вигідна ціна на модель із 512 ГБ).

Висока автономність завдяки кремній-вуглецевому акумулятору на 6500 мА·год.

Надійний захист корпусу від вологи за стандартом IP68/IP69K.

Достойний термін підтримки програмного забезпечення.

Недоліки:

Відсутність телеоб'єктива для оптичного наближення.

Відчутне нагрівання корпусу під час тривалих навантажень.

Ціна в Україні:

POCO X8 Pro 12/512 ГБ — від 22 949 грн.

POCO F7

Вже дещо подорожчав з моменту виходу, але все одно залишається потужним пристроєм для ігор та перегляду контенту. Апаратна платформа — процесор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 нм) з графічним процесором Adreno 825, оперативною пам'яттю LPDDR5X (12 ГБ) та накопичувачем UFS 4.1 (256/512 ГБ).

Телефон отримав великий 6,83-дюймовий AMOLED-екран із роздільною здатністю 2772x1280 (12 біт, ШІМ 3840 Гц), підтримкою 120 Гц, піковою яскравістю 3200 ніт та захисним склом Gorilla Glass 7i. Це яскрава та приємна панель; до речі, у налаштуваннях дисплея варто увімкнути розширений діапазон кольорів P3 у розділі "Колірна схема", щоб поліпшити передачу кольорів.

Смартфон POCO F7 Фото: gsmarena.com

Основний модуль камери на 50 Мп з оптичною стабілізацією доповнено 8-Мп ширококутним сенсором. Джерелом живлення є акумулятор ємністю 6500 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 90 Вт (80% за 30 хвилин) та зворотної дротової зарядки потужністю 22,5 Вт. Корпус POCO F7 виготовлений зі скла, має алюмінієву рамку та захист за стандартом IP68. Заявлено 4 великі оновлення Android та 6 років підтримки безпеки

Результат POCO F7 у тесті AnTuTu (v10): 2 024 751 балів.

Переваги:

Висока швидкість завдяки Snapdragon 8s Gen 4.

Великий і яскравий дисплей діагоналлю 6,83 дюйма.

Швидка зарядка за допомогою адаптера на 90 Вт.

Алюмінієва рама та захист від води за стандартом IP68.

Недоліки:

Прості допоміжні модулі камер (ультраширококутний та для селфі).

Відсутність підтримки eSIM у глобальній версії.

Ціни в Україні:

POCO F7 12/256 ГБ — 24 599 грн.

— 24 599 грн. POCO F7 12/512 ГБ — 25 927 грн.

Примітка: ці ціни вказує продавець, який додає до комплекту адаптер живлення на 90 Вт.

Apple iPhone 16e

Найдоступніший iPhone в актуальній лінійці бренду. З моменту виходу iPhone 16e помітно подешевшав, а продуктивність завжди була його козирем. 3-нанометровий процесор Apple A18 із 6 ядрами CPU та 4-ядерною графікою Apple GPU працює у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті та швидким NVMe-накопичувачем.

Смартфон iPhone 16e Фото: gsmarena.com

Гаджет оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм Super Retina XDR із роздільною здатністю 2532x1170 та захисним склом Ceramic Shield. Частота оновлення екрану становить стандартні 60 Гц. Задня камера представлена єдиним 48-мегапіксельним сенсором з оптичною стабілізацією, що підтримує двократне цифрове наближення та запис відео у форматі 4K Dolby Vision зі швидкістю 60 кадрів за секунду. Акумулятор ємністю 4005 мА·год заряджається до 50 % за 30 хвилин через кабель. Корпус важить усього 167 грамів і захищений за стандартом IP68. iPhone 16e гарантовано отримуватиме оновлення iOS протягом 5–6 років з моменту випуску (2025), як і інші моделі серії.

Результат iPhone 16e у тесті AnTuTu (v10): 1 401 105 балів.

Переваги:

Флагманський 3-нм процесор Apple A18.

Висока якість відеозйомки в 4K з підтримкою Dolby Vision.

Компактний і легкий корпус вагою 167 грамів.

Залишилося щонайменше 4–5 років оновлень iOS.

Недоліки:

Екран із частотою оновлення 60 Гц, а не 120 Гц, як у конкурентів.

Лише одна задня камера.

Фронтальний виріз старого зразка (як у iPhone 14).

Повільна бездротова зарядка (7,5 Вт) без підтримки аксесуарів MagSafe.

Початкова ціна в Україні:

Apple iPhone 16e 128 ГБ — 24 999 грн.

OnePlus 15R

Субфлагман, який за апаратними можливостями максимально наближений до топового сегмента. В основі смартфона лежить процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (не Elite) з потужними ядрами Oryon V3, графічним чіпом Adreno 829, оперативною пам'яттю LPDDR5X (12 ГБ) та накопичувачем UFS 4.1 (256/512 ГБ).

Смартфон OnePlus 15R Фото: Android Central

Модель оснащена 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 165 Гц, роздільною здатністю 2800×1272 пікселів та піковою яскравістю 3600 ніт. Комплект камер включає 50-мегапіксельний основний сенсор з оптичною стабілізацією та підтримкою відео 4K/120fps, 8-мегапіксельний ультраширококутний об'єктив і 32-мегапіксельну фронтальну камеру з автофокусом. За живлення відповідає ємний акумулятор ємністю 7400 мА·год із 80-ватним дротовим зарядним пристроєм. OnePlus 15R отримав ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном та максимальний захист від води й пилу за стандартами IP68/IP69K.

Результат OnePlus 15R у тесті AnTuTu (v10): 1 954 910 балів.

Переваги:

Передфлагманський 3-нм чіпсет Snapdragon 8 Gen 5.

Ємний акумулятор на 7400 мА·год із тривалим часом автономної роботи.

Екран із частотою оновлення до 165 Гц та підтримкою Dolby Vision.

Запис відео у форматі 4K зі швидкістю 120 кадрів на секунду та якісна стабілізація.

Недоліки:

Відсутність телеоб'єктива.

Частота 165 Гц доступна лише в обмеженій кількості випадків.

Ціни в Україні:

OnePlus 15R 12/256 ГБ — 29 109 грн.

— 29 109 грн. OnePlus 15R 12/512 ГБ — 32 111 грн.

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