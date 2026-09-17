Топ-5 найпопулярніших серій смартфонів 2026 року: бестселери Samsung, Xiaomi, Apple (фото)

Оголошено лінійки смартфонів, які лідируватимуть у другому кварталі 2026 року. Серед них — Samsung Galaxy A, iPhone 17 та інші.

Аналітична компанія Smart Analytics Global опублікувала звіт про найпопулярніші серії телефонів, пише Android Headlines.

Топ-5 найпопулярніших лінійок 2026 року

Перше місце посіли смартфони серії Samsung Galaxy A. Частка цієї лінійки зросла на 11 % за рік і сягнула 18 %. Корейський виробник утримує лідерство завдяки великому вибору доступних моделей.

На другому місці закріпилася серія Apple iPhone 17 із 16 % ринку та річним зростанням на 24 %. При цьому базова модель iPhone 17, а також версії iPhone 17 Pro Max та iPhone 17 Pro посіли перші три місця у списку найбільш продаваних окремих моделей у світі.

Третє місце посіла лінійка Xiaomi Redmi з часткою 7%. Продажі цих пристроїв впали на 17% порівняно з минулим роком. Це падіння пов’язують із подорожчанням комплектуючих та зростанням цін на самі пристрої.

Видео дня

Четверте місце посіли флагмани Samsung Galaxy S із часткою 4 %, продемонструвавши падіння на 18 % за рік. Завершила п’ятірку торішня лінійка Apple iPhone 16, яка також зайняла 4% ринку, але додала 22% завдяки інтересу до пристроїв, що подешевшали.

Глобальний топ-5 лінійок смартфонів за часткою ринку брендів у другому кварталі 2026 року Фото: Android Headlines

Спад у конкурентів та прогноз на кінець року

Інші популярні лінійки бюджетних телефонів втрачають покупців ще швидше. Продажі серії Honor X впали на 24%, лінійка Motorola G втратила 35%, а поставки пристроїв Xiaomi Poco скоротилися одразу на 40%.

У другій половині 2026 року аналітики прогнозують падіння світових поставок смартфонів на 20 % у річному вимірі. Сукупні продажі нових iPhone 18 Pro та Pro Max також скоротяться більш ніж на 10% порівняно з попереднім поколінням. Цього року Apple відмовилася від базової моделі iPhone 18, тому компанії доведеться задовольняти попит торішніми моделями на тлі загального зростання цін на електроніку.

Також "Фокус" писав про смартфони з найкращими процесорами за свою ціну. Продуктивність чіпа залишається головним пріоритетом під час вибору нового телефону. Найкращі моделі за цим критерієм у 2026 році можна знайти серед брендів OnePlus, POCO і навіть Apple.