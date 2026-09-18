Anker выпустил зарядную станцию ​​"6-в-1" мощностью 150 Вт размером с колоду карт (фото)

Новая зарядная станция Anker обладает выходной мощностью 150 Вт и способна заряжать до шести устройств одновременно.

Компактные размеры делают станцию ​​удобной для транспортировки: ее габариты составляют 15 x 6,9 x 2,2 см, а вес — 290 г. Она немного короче и уже iPhone 17, а по толщине сопоставима с футляром для наушников AirPods Pro, пишет gizmochina.com.

В комплект поставки входят плоский кабель питания в оплетке и складная вилка (поворачивается на 90 градусов), которая в сложенном виде плотно прилегает к корпусу. Устройство поддерживает входное напряжение 100–240 В, поэтому его можно использовать с розетками в разных странах.

Зарядная станция оснащена четырьмя портами USB-C и двумя портами USB-A, размещенными в корпусе размером примерно с колоду карт.

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Порты USB-C1 и USB-C2 способны выдавать до 100 Вт каждый, чего достаточно для большинства ноутбуков и портативных устройств с разъемом USB-C. Anker утверждает, что этой мощности хватает для зарядки MacBook Pro на максимальной скорости. Порты USB-C3 и USB-C4 поддерживают мощность до 45 Вт, а оба порта USB-A — до 12 Вт.

Зарядная станция Anker Фото: Anker

При одновременном подключении нескольких устройств технология Anker PowerIQ 4.0 автоматически распределяет доступную мощность (150 Вт) между ними в зависимости от их потребностей. Это избавляет пользователя от необходимости вручную определять, какое устройство к какому порту подключать. Аналогичная система уже применялась в модели Anker Nano Charging Station "7-в-1", выпущенной ранее в этом году, хотя та модель также была оснащена встроенным ЖК-дисплеем.

Для обеспечения безопасности в зарядной станции используется система Anker ActiveShield 4.0, которая отслеживает внутреннюю температуру более 10 млн раз в сутки. Устройство также оснащено семиуровневой системой защиты от перенапряжения, перегрузки по току, перегрева и короткого замыкания.

Стоит учесть, что зарядные кабели в комплект не входят: для использования всех шести портов вам понадобятся собственные кабели USB-C и USB-A.

Станция доступна в цветах Iron Gray и Radiant White. В настоящее время Anker указывает, что отправка предзаказов запланирована на период с 25 сентября по 5 октября. Цена — 80 долларов.

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