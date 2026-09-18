Anker випустив зарядну станцію "6-в-1" потужністю 150 Вт розміром з колоду карт (фото)

Нова зарядна станція Anker має вихідну потужність 150 Вт і здатна заряджати до шести пристроїв одночасно.

Компактні розміри роблять станцію зручною для транспортування: її габарити становлять 15 × 6,9 × 2,2 см, а вага — 290 г. Вона трохи коротша та вужча за iPhone 17, а за товщиною порівнянна з футляром для навушників AirPods Pro, пише gizmochina.com.

До комплекту поставки входять плоский кабель живлення в оплетці та складна вилка (повертається на 90 градусів), яка у складеному вигляді щільно прилягає до корпусу. Пристрій підтримує вхідну напругу 100–240 В, тому його можна використовувати з розетками в різних країнах.

Зарядна станція оснащена чотирма портами USB-C та двома портами USB-A, розміщеними в корпусі розміром приблизно з колоду карт.

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Порти USB-C1 та USB-C2 здатні видавати до 100 Вт кожен, чого достатньо для більшості ноутбуків та портативних пристроїв із роз’ємом USB-C. Anker стверджує, що цієї потужності вистачає для заряджання MacBook Pro на максимальній швидкості. Порти USB-C3 та USB-C4 підтримують потужність до 45 Вт, а обидва порти USB-A — до 12 Вт.

Зарядна станція Anker Фото: Anker

У разі одночасного підключення кількох пристроїв технологія Anker PowerIQ 4.0 автоматично розподіляє доступну потужність (150 Вт) між ними залежно від їхніх потреб. Це позбавляє користувача необхідності вручну визначати, який пристрій до якого порту підключати. Аналогічна система вже застосовувалася в моделі Anker Nano Charging Station "7-в-1", випущеній раніше цього року, хоча та модель також була оснащена вбудованим РК-дисплеєм.

Для забезпечення безпеки в зарядній станції використовується система Anker ActiveShield 4.0, яка відстежує внутрішню температуру понад 10 млн разів на добу. Пристрій також оснащений семирівневою системою захисту від перенапруги, перевантаження за струмом, перегріву та короткого замикання.

Варто врахувати, що зарядні кабелі не входять до комплекту: для використання всіх шести портів вам знадобляться власні кабелі USB-C та USB-A.

Зарядний пристрій доступний у кольорах Iron Gray та Radiant White. Наразі компанія Anker повідомляє, що відправка попередніх замовлень запланована на період з 25 вересня по 5 жовтня. Ціна — 80 доларів.

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